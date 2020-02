Porzingis luce la camiseta del Betis en Dallas

Kristaps Porzingis es una de las estrellas de la NBA, el ala-pívot letón, juega en los Dallas Mavericks junto con otras estrellas como Luka Doncic o Tim Hardaway JR.



Porzingis cuya carrera comenzó en Sevilla, concretamente en el C.B. Sevilla, ha salido en la posterior rueda de prensa al partido, emitida por 'FOX Sports Southwest', con la camiseta del Real Betis, y no es la primera vez que lo hace, ya que habitualmente se deja ver por las calles de Dallas con la indumentaria verdiblanca.



El jugador de baloncesto letón estudió y jugó al baloncesto en la ciudad de Sevilla, donde se enamoró del Real Betis, y ahora, en cualquier ocasión luce su escudo con orgullo, incluso llega a besarlo tras ser preguntado por el comentarista del partido.





Is this the first time a NBA superstar has worn a @RealBetis jersey for his post-game interview like Kristaps Porzingis did tonight?@kporzee showing his support for his favorite @LaLiga club! #MFFL | @dallasmavs | @LaLigaEN | @MFollowill pic.twitter.com/Gqhc5VWRlX