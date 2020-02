Rubi: "El equipo no va a sufrir por la permanencia"

El técnico del Real Betis, Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, pasó revista a la actualidad verdiblanca antes de la visita a Mestalla y se mostró tranquilo en lo que respecta a su futuro en el banquillo de Heliópolis. "El entrenador que mira a más de pocas semanas sabe que está mirando con fantasía e ilusión, pero esto cambia para bien o para mal en cualquier momento. Ilusión, ojalá consiga renovar alguno más. Me gustaría estar mucho tiempo", puntualizó ante los medios.

El catalán recalcó que "el Betis no es un equipo ante el que no te tengas que sentir orgulloso" y sacó a relucir la "propuesta valiente" que sigue el equipo. "Vamos a pelear a muerte y el que no pelee no va a participar. Vamos a pelear hasta el final, a veces se consiguen cosas en el último momento. El compromiso va a ser al cien por cien, y nos vamos a dejar el alma", argumentó un Rubi consciente de la dificultad que supone competir contra un equipo como el Valencia.

"No hay partido fácil, nunca es fácil jugar contra el Valencia, que es un equipo que tiene muy buena plantilla, no ha perdido en casa, pero necesitamos ganar y tenemos que ir a por la victoria" , afirmó el técnico, quien reconoció convivir con la presión con normalidad: "Estoy en un gran club y es normal que salgan informaciones. Yo vivo el día con mis jugadores, los empleados... Estamos pasando ese bache por los empates de las narices".

Cuestionado por las posibilidades de que el Betis se complique este año la vida en exceso, Rubi se mostró tajante y calificó de imposible un escenario con el equipo en puestos de descenso. "Para mí es imposible (meterse en la zona baja). Es muy difícil ganar al Betis hoy en día. Perder ocho puntos respecto a tantos equipos más 'goal average'... Con el nivel que está dando le da para salvar la categoría tranquilamente. Vienen partidos muy complicados, pero igualmente estoy seguro de que no va a sufrir por la permanencia".

De hecho, el barcelonés aún tiene fe en que el equipo pueda acceder a Europa y cumplir el objetivo en este tramo final de Liga. "Creo que Europa se puede conseguir, está difícil. Me centro en pelear eso hasta el final. Si lo consigue el equipo será una alegría, y si no pues al menos estar sólidos. Pero pienso en Valencia y poca cosa más", agregó Rubi, quien también ofreció su punto de vista sobre el coronavirus.

"Primero, dar ánimos a la gente que está pasando la enfermedad. A nivel interno hemos hecho una charla con el médico, nos ha asesorado. A nivel personal mi confianza es absoluta tanto en los científicos como en las autoridades. Tenemos grandes médicos, científicos... Personalmente estoy muy tranquilo", concluyó.