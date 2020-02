Canales: "Demostramos que seguimos intentándolo"

Sergio Canales ha querido destacar tras la derrota ante el Valencia la falta de gol que está lastrando al Betis durante esta temporada. Un problema que, según el cántabro, ha sido el motivo principal de la derrota en Mestalla: "Como casi todos los partidos, otra vez más tenemos ocasiones pero nada. Creo que hemos sido dominadores todo el partido pero otra vez tenemos errores que tenemos que ir corrigiendo porque este años nos están matando".

Al equipo le cuesta demasiado marcar: "Creo que hemos controlado muchas fases del partido, hemos tenido ocasiones y nos han faltado aspectos de ir a portería, buscar tiros de fuera... Cuando contra estos equipos no metes las ocasiones te ganan".

El nivel de confianza del equipo: "¿Confianza? Yo creo que demostramos que seguimos intentándolo. No bajamos los brazos pero es verdad que pasan las jornadas y nos damos el paso adelante. Poco mas puedo decir, estamos jodidos y hay que levantar la cabeza".

Ahora vienen dos partidos complicados ante Real Madrid y Sevilla: "Creo que nos tenemos que preocupar de nosotros. Hemos demostrado cosas en muchos partidos contra equipos buenos en casa y hemos sido capaces de ganar a buenos equipos como la Real 3-0. No entendemos como podemos hacer ese tipo de partido y luego no ser capaces de ganar partidos como el partido ante el Mallorca. Nos está costando eso, hay que seguir trabajando, no bajar los brazos y nada, trabajar".