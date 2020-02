Las mejores imágenes del Valencia-Betis

No pudo conseguir la victoria el Betis en Mestalla en un partido que estuvo marcado por la falta de acierto de cara a gol del cuadro verdbilanco. El conjunto de Rubi dispuso de ocasiones para abrir el marcador y tuvo el dominio del juego durante varios minutos de partido, pero no supo aprovechar las ocasiones para adelantarse en el marcador. Gameiro marcó el primero tanto del Valencia en el 60' y Parejo el segundo en el 89'. Loren recortó distancias en el 90+3', pero ya no dio tiempo para más. En esta galería te ofrecemos las mejores imágenes del partido de Mestalla.