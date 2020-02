Los ojeadores no distraen a Fekir

Informó ESTADIO Deportivo el pasado lunes que el internacional francés Nabil Fekir, campeón del mundo con la 'Bleu', no tiene prisa por usar el trampolín que le ha supuesto el Betis en LaLiga. Y es que, a pesar de que los de Rubi no vienen cuajando una temporada notable, las opciones matemáticas de acabar metiéndose en Europa siguen vivas y el galo, en lo personal, ha brillado con luz propia en un campeonato como el español.

Titular indiscutible para Rubi, sólo se ha perdido alguno por sanción o por lesión, ha conseguido siete goles en 21 partidos oficiales, en los que, además, ha dado cuatro asistencias, ha provocado seis penaltis y es el jugador que más faltas recibe y el que más regates intenta de LaLiga.

De ahí que no sea de extrañar que, como informa ABC, el bético haya sido seguido a lo largo de la temporada por clubes de la Premier y de la Champions, cuyos ojeadores se han dado cita semana sí y semana también en los palcos del Villamarín a lo largo de la temporada. Unos seguimientos que, sin embargo, no han distraído al talentoso futbolista, quien, tal y como avanzó ED, no tiene a priori intención de cambiar de aires el próximo verano, dándole mucha relevancia al hecho de haber podido aterrizar en un club al que considera muy familiar y en el que se encuentra muy a gusto.

Cabe recordar que el Betis firmó a Fekir el pasado verano como una auténtica oportunidad de mercado, a cambio de 19,75 kilos en tres plazos repartidos en dos años y otros diez millones en variables por objetivos no muy sencillos de conseguir. El Lyon, además, se guardó el 20% de la plusvalía de una futura venta. Este verano, por tanto, tendrán que poner mucho empeño los postores si quieren hacer cambiar de idea a Fekir.