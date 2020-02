Rubi: "Lo estábamos llevando bien, pero si no metes gol el partido se complica"

Tras la derrota ante el Valencia, Rubi, técnico del Betis, ha hecho especial hincapié en la falta de gol que tiene el equipo. Un motivo que para el preparador catalán ha sido determinante en el resultado final: "Creo que se ha visto una primera parte y un inicio de la segunda mu bueno del Betis. Hemos llevado el peso, hemos dominado, hemos tenido varias situaciones de gol... Ellos han tenido un larguero con un poco de fortuna y poca cosa más. Lo estábamos llevando bien pero si no metes gol el partido se complica. El Valencia ha tenido un tramo bueno, ha marcado y después hemos ido con todo pero bueno".

Al Betis le marcan goles con muy poco: "Ya no es que con muy poquito nos marquen, es que tú con mucho no marcas. Con el ambiente que se estaba generando en el estadio, le quitamos el balón al Valencia, teníamos ocasiones... Lo ideal era ponerse 0-1. El rival también tiene jugadores que en cualquier momento te marcan, es una pena. El equipo hace mucho más de lo que merece y al final bueno, hemos metido uno cuando ya no quedaba tiempo. Hemos tenido el premio cuando ya no servía".

¿Le afectó demasiado al equipo el primer gol de Gameiro?: "También es cierto que hemos generado ocasiones, hemos ido generando situaciones, pero anímicamente te afecta un poco, pero no hemos tirado la toalla, no nos hemos desanimado porque nos hacia falta ir arriba pero bueno".

El partido del Betis: "Cada uno tiene su punto de vista pero para mi el Betis ha planteado el partido bien. Ha ido a por el rival pero el fútbol son goles, sin no marcas se te puede estropear todo. Edgar ha estado correcto, Sidnei también, la diferencia está siendo la efectividad. El estadio estaba callado, el Betis tenía el balón, teníamos protagonismo pero todo se ha ido al traste por no marcar".

El ánimo del equipo: "Nosotros nos dedicamos a esto, el tío que no tenga el ánimo para afrontar esto...no sé. Aquí no hay tiempo, hay que afrontar los partidos que quedan con el máximo ánimo. Detecto desilusión en nuestro futbolistas porque no tienen recompensa al trabajo, pero no desánimo".