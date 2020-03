En México ya dan por hecho que Lainez no irá al Preolímpico

Varios medios mexicanos se aventuran a dar por hecha una noticia sin confirmación oficial, aunque 'vox populi': Diego Lainez no acudirá con el Tri sub 23 al próximo Preolímpico de la Concacaf, que arranca el próximo 20 de marzo en la ciudad azteca de Guadalajara y se prolongará hasta el 1 de abril. En ese torneo, ocho selecciones dirimirán los últimos pases para Tokio 2020, siempre y cuando el coronavirus COVID-19 no haga de las suyas y obre la suspensión de la magna competición deportiva.

Jaime Lozano realizó una convocatoria preliminar de la que saldrá la definitiva de 23. En ella, aparte del zaguero del Ajax Edson Álvarez, está su ex compañero en el América Diego Lainez, aunque su reciente intervención de apendicitis le tiene fuera de juego desde la madrugada del pasado 15 de febrero, en principio hasta principios de abril, por lo que no casaban mucho las fechas. Ahora, 'Mediotiempo' aclara que el extremo fue incluido por una razón meramente formal: "Aunque Jaime Lozano dice mantener algunas esperanzas de que el jugador se recupere de la operación de apendicitis, la realidad es que en el entorno del mediocampista del Betis están seguros que no acudirá al Preolímpico en Guadalajara".

Otra cosa sería que México lograse el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando, pese a pisarse con la pretemporada, quizás convendría a los técnicos que Lainez tuviese algo más de rodaje, pues la temporada tiene pinta de acabar peor, incluso, que la pasada, como evidencian los apenas 441 minutos que acumula el atacante en la 19/20. Sea como fuere, igual que ocurrió con Emerson, el Betis no estaría obligado a dejar ir a Diego al Preolímpico de estar éste en condiciones, ya que, al no tratarse de una fecha Fifa, todo queda a expensas de los clubes.