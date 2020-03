Poner a Raúl sí que sería agitar el árbol

Renovó en octubre del año pasado, un mes antes de cumplir 19 años, hasta 2023 con el Betis. Y no era para menos, pues no se recuerda un delantero tan prolífico en las categorías inferiores en tan poco tiempo: 49 goles en una temporada y media (18 con el División de Honor Juvenil en apenas un semestre y 31 con el filial en algo así como un año natural). Una auténtica bestialidad la que está firmando Raúl García de Haro, catalán de cuna pero accitano de corazón, la gran esperanza de unos escalafones inferiores que no han pasado recientemente por su mejor momento. Tampoco está bien el primer equipo, la razón de todo en realidad, por lo que la estadística y la lógica invitan a pensar en que no sería mala idea contar con este espigado (1,92) delantero más allá de los 17 minutos, repartidos en tres encuentros (Levante, Villarreal y Mallorca), que le ha concedido Rubi hasta la fecha.

Abogaba el míster de Vilasar de Mar por "agitar el árbol" tras el decepcionante 3-3 contra los bermellones, si bien, en Mestalla, más allá de los cambios obligados por sanción (Sidnei por Bartra) y lesión (Edgar por William Carvalho), apenas varió la punta de lanza (Borja Iglesias por Loren). Entendían dirigentes y aficionados que habría una pequeña revolución en la alineación en busca del rendimiento que no ofrecen desde hace semanas efectivos indiscutibles en el plantel, como Emerson, Mandi, Álex Moreno o el propio Joaquín, si bien el capitán está alternando titularidades con suplencias últimamente.

Raúl García, autor de un doblete este fin de semana contra el Conil, lleva meses llamando a la puerta del primer equipo, con el que solamente ha tenido por ahora los conocidos en el mundillo como 'minutos de la basura'. No en vano, en sólo 23 encuentros a las órdenes de Manel Ruano, se ha convertido en el 'Pichichi' del Grupo X de Tercera división, que el Betis Deportivo comanda con mano de hierro en esta segunda vuelta. El de Guadix ha firmado un póquer de dianas contra el Gerena, sendos 'hat-tricks' frente a San Roque de Lepe y Arcos, un doblete ante los conileños y tantos individuales contra Arcos, Coria, Rota y Xerez C.D.

Siempre que el artillero del filial marca, ejerce de talismán, pues su equipo se lleva los tres puntos en liza. Le pasó en los ocho encuentros ya mencionados y también en pretemporada, cuando fue, con dos dianas, el máximo realizador de los grandes, que se llevaron con su participación los encuentros amistosos ante Portimonense (2-1) y Raja Casablanca (0-1). Y no dejaría tirado del todo a Manel Ruano de promocionar, como ya hiciera Loren Morón en enero de 2018, pues su compañero Mizzian lleva también 12 goles, repartiéndose los minutos o compartiéndolos con un Raúl García desatado. Contra el Real Madrid podría y debería ser una de las novedades, visto lo visto. Casi seguro que trabajará algún día a las órdenes de Rubi, que devolverá la camiseta de inicio a Loren, tras su postrer gol en Valencia.