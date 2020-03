A Rubi no le da ni el Betis de la 17/18

Un milagro, prácticamente, es lo que necesita Rubi para acabar metiendo al Betis en Europa en este final de temporada. Con 12 jornadas aún por disputarse y 36 puntos en juego, los de Heliópolis se encuentran a once puntos de distancia de un Valencia que es séptimo en la tabla. Una plaza que esta temporada, además, no tiene visos de aportar el pasaporte europeo, a la espera de lo que acabe ocurriendo en Copa.

No le queda a Rubi otra cosa a la que aferrarse que a las matemáticas, si quiere seguir soñando con Europa. Y es que los antecedentes no son nada halagüeños. De hecho, bajo ningún concepto le da al técnico catalán con lo hecho por el Betis en las últimas cuatro temporadas, desde que volviera por última vez a Primera en la 15/16. Ni siquiera la 17/18, en la que el Betis consiguió clasificarse para la Europa League, con Quique Setién en el banquillo. Un curso en el que el Betis, en la primera temporada del cántabro en Heliópolis, sumó 23 puntos (siete victorias y dos empates) en las últimas 12 jornadas de LaLiga. Justo diez más que los 13 que consiguió el Eibar, séptimo clasificado en la jornada 26 de aquella temporada. Es decir, un punto menos que los once que hoy por hoy necesita para darle caza al séptimo, sin que ello le asegure, por otro lado, Europa.

Más negro lo tiene Rubi si se fija en el curso pasado del Betis, cuando Setién sumó 14 puntos (cuatro victorias y dos empates) en las últimas 12 jornadas de la 18/19. Once puntos menos que el Valencia, que también era séptimo por aquel entonces y que acabó sumando 25, lo que lo metió en Champions.

Once puntos justos sumó el Betis en las últimas 12 semanas de la 16/17. Justo lo que necesita ahora, siempre y cuando el séptimo lo perdiera todo. En aquella ocasión, el Athletic Club no lo puso tan fácil, sumando 22 puntos que hoy por hoy pulverizaría cualquier anhelo posible. Algo parecido a lo que pasó en la 15/16 con Merino, que suplió a Mel; lo que no es descartable que pueda ocurrir este curso si el Betis de Rubi deja de competir sobre el verde. Con el linense, sumó 17 puntos de 36, pero el Athletic, también séptimo en aquella temporada a estas alturas, sumó 24, siete puntos más.

Aferrarse a repetir algo parecido a lo hecho con el Espanyol es lo único que le queda.