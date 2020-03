Alexis condiciona la continuidad de Rubi a lo que pase ante el Madrid

No podía ser de otra manera. Negar la evidencia iría contra toda lógica. Alexis Trujillo sólo ha podido garantizar la continuidad de Rubi al frente del equipo para el encuentro del próximo domingo ante el Real Madrid. Todo lo que suceda en adelante dependerá no tanto del resultado que coseche el equipo ante el líder, sino de la imagen que ofrezca el equipo. En declaraciones a Canal Sur, el coordinador del área deportiva ha defendido que aún confían en que el catalán sea capaz de revertir la situación, aunque asumen que el calendario corre en su contra.



"El Betis no está nunca en estado de inacción, nos preocupamos a diario de la marcha del equipo, donde valoramos la realidad que está sucediendo semana tras semanas. Es verdad que en estos momentos, con el partido a las puertas del Real Madrid, valoramos la situación del equipo y creemos que el que más conoce a la plantilla y la situacion de los jugadores es nuestro cuerpo tecnico, que él debe buscar soluciones para este partido y a pesar de la dificultad buscar el mejor resultado y darle la vuetla a la sitaucion actual. A lo mejor, a nivel popular la gente piensa que debería haber un cambio de cuerpo técnico, pero yo creo que la marcha deportiva del club todos tenemos nuestra responsabilidad, técnicos, jugadores y dirección deportiva. Actuaremos en relacion a cada jornada, no puedo decirte que pasará en el futuro, ni de cara al derbi, pero podemos decir que para este partido nuestro cuerpo técnico es el adecuado. Ojalá el equipo dé buena imagen y buen resultado".

Se infiere de lo que dice Alexis que en el club no quieren dejarle el 'marrón' a nadie de enfrentarse a Real Madrid y Sevilla en los dos próximos encuentros, de ahí que encuentren adecuado mantener al catalán, al menos, hasta el derbi. "La realidad de la clasificación es la que es, a nosotros nos preocupa todo. Somos objetivos y queremos dejar al Betis lo más arriba posible, y ahora estamos a 8 puntos del descenso, y nos tiene preocupado y queremos darle la vuelta a la situación para quedar lo más arriba posible. Estamos todos con una preocupación terrible por la posición del equipo y jugamos contra el líder. A partir de ahí, la valoración es que ellos (el cuerpo técnico) son los más cualificados para afrontarlo por el conocimiento de nuestra plantilla. Mas allá de este partido, depende de cómo se dé el encuentro. En el Real Betis no hay nadie imprescindible y por suerte o por desgracia los resultados del fútbol son los que marcan el devenir del equipo, el equipo esta por encima de todos nosotros".



Para Alexis, existe una "profunda preocupación" en el seno del consejo por la situación actual del equipo, que ha enlazado seis partidos de Liga sin ganar. "Estamos buscando soluciones. El beticismo debe estar disgustado porque la marcha del equipo no es la deseada, también en Copa, porque estábamos ilusionados con el nuevo formato. Ahora estamos en un momento donde no salen las cosas y hay preocupación. Yo intento estar cerca del cuerpo técnico y de la plantilla. Hoy, como cualquier otro día, cambio impresiones con el entrenador y jugadores para ver cómo está la situación y hacerles ver la necesidad y la urgencia de darle la vuelta, que el Betis debe estar lo más arriba posible y tratar de dar lo mejor de cada uno para darle la vuelta", ha afirmado el canario, que entiende que la fragilidad defensiva mostrada por el equipo puede ser uno de los principales causantes de la crisis verdiblanca. "Tendremos que hacer un análisis exhaustivo. El fútbol es un deporte colectivo, vemos que somos un equipo que ha encajado 42 goles, que son muchos a estas alturas, aunque hacemos bastantes goles y generamos muchas ocasiones, aunque en la finalización no estamos acertados. Con esa cantidad de goles en contra es difícil sumar de tres en tres y podría ser el principal problema".