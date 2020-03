Lozano no pierde la esperanza por Lainez

El seleccionador mexicano sub 23, Diego Lozano, ha salido al paso de las informaciones que daban por hecho de que no iba a contar con Diego Lainez para el próximo Preolímpico de la Concacaf y aclaró que aún tiene la esperanza de que el Betis le deje salir, pese a que esta competición arranca dentro de 17 días en tierras mexicanas y a que el jugador no ha podido entrenarse en las últimas semanas por su operación de apendicitis.

"Gerardo Torrado lleva hablando con la directiva (bética) desde hace dos o tres semanas. Hay una posibilidad de que lo podamos llamar para el Preolímpico", apuntó Jaime Lozano en una entrevista con Notimex, la agencia de noticias estatal de México.

El ex del Sevilla F.C. Torrado, director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), sería quien estaría mediando para intentar una opción que el apendicitis complicó aún más. No en vano, ha tenido parado a Lainez durante tres semanas -se operó el 15 de febrero- y sólo hoy ha podido regresar a los entrenamientos.

"Hay que esperar eso, lamentablemente sí tenía algunas posibilidades, pero eso (la operación) las redujo muchísimo, porque se necesita que tome su mejor estado de forma. Y no tiene tantos minutos. Entonces, no será fácil", admitía no obstante Jaime Lozano, quien tras dos concentraciones previas, va a comenzar una más corta previa al arranque del torneo.

Éste tendrá lugar en la ciudad azteca de Guadalajara entre el 20 de este mes y el 1 de abril. Y enfrentará a las ocho selecciones clasificadas. México debutaría el día 21 ante la República Dominicana, para después medirse a Costa Rica y a Estados Unidos. Los dos primeros de ese grupo pasarán a semifinales y se cruzarán con los dos mejores del otro grupo. Sólo los dos finalistas estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio.