Zozulya: "Me llamaron fascista, nazi y racista. Lo siguiente será maricón, no me extrañaría"

Zozulya: "Me llamaron fascista, nazi y racista. Lo siguiente será maricón, no me extrañaría"

El delantero ucraniano del Albacete Roman Zozulya sigue hablando sobre su polémica con la afición del Rayo Vallecano del pasado mes de diciembre. Durante el encuentro, la grada del estadio de vallecas llamó "nazi" al delantero del conjunto blanquinegro, suponiendo esto la suspensión de la segunda parte y el aplazamiento de la misma a puerta cerrada, una decisión llamativa pues no son pocas las veces que se han visto cánticos racistas y homófobos en las gradas sin que suceda nada.

En esta ocasión, Zozulya habló para el portal web Sportanalytic.com, quienes se hacen eco de noticias de otros medios como el Telegraf. "Cuando todo comenzó yo era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi facebook y me convertí en nazi. Recientemente me llamaron racista y hoy no escuché pero me dijeron que me gritaron 'comunista'; la gente no se aclara" afirmó el ucraniano acerca de los últimos cánticos que la afición del Rayo le dedicó en el estadio Carlos Belmonte.

"Pronto dirán que soy maricón. Maricón es gay en español. Tampoco me extrañaría" fue el último comentario que realizó el delantero del Albacete. Recordemos que tras la suspensión del encuentro fue el propio Zozulya quien dio una rueda de prensa para aclarar lo sucedido, llegando a afirmar que la famosa foto donde aparecían los números 14, 18 y 88 -números relacionados con el nacismo- era una simple casualidad y que la imagen había sido tomada porque el resultado había sido muy abultado.

Recordemos que la segunda mitad del encuentro aplazado se jugará el próximo miércoles 19 de febrero tras ser la apelación del conjunto franjirojo al TAD. Además. el club madrileño tendrá que pagar una multa por los cánticos realizados por la grada, jugar dos partidos con el estadio parcialmente cerrado y la segunda mitad del encuentro a puerta cerrada.