Juan Sabas: "La sombra de Serra Ferrer es demasiado alargada"

El ex futbolista habló de la salida de Serra y la irregular marcha del equipo esta campaña.

El ex futbolista habló de la salida de Serra y la irregular marcha del equipo esta campaña.

El que fuera jugador del Real Betis durante tres temporadas Juan Sabas (1994-97) atendió a los micrófonos de Deportes Cope Sevilla para hablar sobre la marcha del equipo verdiblanco en la previa de su encuentro ante el Real Madrid.

Sobre la situación de incertidumbre que se vive desde los despachos de Heliópolis, el ex futbolista pidió "buscar coherencia" ya que el equipo lleva "mucho tiempo sin una situación estable. La gente llena el campo domingo a domingo y salen decepcionados. Hay que dar confianza a los profesionales y analizar el por qué de las situaciones negativas y buscar soluciones. Los análisis se deben hacer desde dentro del club".

"No sé qué pasó en el divorcio con Serra, su trabajo era bueno en la secretaría técnica. Su sombra es demasiado alargada" afirmó sobre la marcha de Lorenzo Serra Ferrer el pasado verano. En cuanto al problema de cambiar de entrenador, Sabas afirma que si por él dependiese, cambiaría el tipo de contrato que se hace a los preparadores. "Yo no haría un contrato largo al entrenador, sino por objetivos. Al final a los que les haces contrato largo les tienes que echar, y lo digo como técnico que soy. Los resultados y los números están ahí y la gente no está contenta con la marcha del equipo en liga, como es normal".

Sobre por qué no se han tomado medidas en cuanto a la continuidad de Rubi, Sabas afirma que se debe a que en un momento de la temporada "enderezaron el rumbo y lograron victorias que dieron tranquilidad, pero es verdad que la sensaciones que da el equipo no son las más positivas posibles, meten goles pero falta compensar con las acciones defensivas para sacar puntos. No conozco el trabajo del cuerpo técnico, espero que en lo que queda de temporada haya un cambio en el equipo y consiga la mayor cantidad de puntos posible".

"El equipo tiene mucha gente de talento, pero adolecen de un pivote defensivo líder. En el Getafe tienes a Arambarri y Maksimovic, que son las guías del equipo para estar juntos y fuertes en defensa, pero en el Betis, aunque todos juegan bien, no tienen esa mala leche que les hace falta. Al final no todo el fútbol es jugar bien".