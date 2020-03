Odonkor abandona su club tras cuatro meses y sin debutar

El que fuera jugador del Real Betis durante cinco temporadas David Odonkor ha abandonado el club donde militaba desde el pasado mes de octubre, el modesto SV Wilhelmshaven, sin llegar a debutar en partido oficial con el mismo. "Simplemente no funcionó" afirmó el club sobre la rescisión del contrato.

Cuestionado acerca de esta rescisión del contrato, Odonkor se ha mostrado molesto con el club alemán, llegando a insinuar que han filtrado informaciones falsas sobre él. "Han sucedido cosas que no están en orden. Quería ayudar al club, pero no de esa manera".

El internacional alemán firmó con el cuadro de la quinta división germana tras seis temporadas alejado del fútbol profesional, tras una temporada en el fútbol ucraniano donde logró dos goles y tres asistencias en catorce apariciones.

Con una irregular carrera, Odonkor ha militado, además de en el cuadro de Heliópolis, en el Borussia Dortmund, el Alemannia Aachen, el Hoverna ucraniano y el propio Wilhelmshaven. Odonkor llegó a ser internacional con la selección alemana en 16 ocasiones consiguiendo un gol.

Con el cuadro bético solo pudo disputar 52 encuentros entre Primera, Segunda y Copa del Rey debido a las continuas lesiones de rodilla que el internacional sufría, logrando tres tantos en este periodo.

El futbolista se hizo muy famoso en su país en el año 2015 cuando logró hacerse con el Gran Hermano Vip germano, justo cuando el ex bético pensaba comenzar su carrera como entrenador. "Me gustaría continuar vinculado a los banquillos y llegar algún día a dirigir un equipo en Primera división, pero, ahora mismo, mi teléfono no para de sonar; me ofrecen ir a muchos sitios y tengo que aprovechar esta oportunidad para seguir aumentando mi popularidad; ojalá sea capaz de compatibilizarlo todo, pero, sinceramente, no sé cómo podría hacerlo" llegó a afirmar para el diario Bild.