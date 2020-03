Borja Iglesias, sobre el ultimátum de Rubi, su sequía, el derbi...

Su llegada el pasado verano, además de ser la más cara de la historia del club, generó unas expectativas altísimas que, de momento, no se han cumplido. Con tres goles en su haber, Borja Iglesias admite que no está respondiendo como se esperaba, pero asegura no estar preocupado. "En líneas generales estoy tranquilo, mi preocupación no es llevar tres goles. Otros años he tenido más situaciones de gol. Mi preocupación es cómo cambiar esa tendencia de generar más ocasiones y cuando las tenga, meterlas", declaraba en Onda Cero, donde ha repasado la actualidad del equipo, su situación personal y la de Rubi, así como la de su compañero Feddal.

"Vamos peleando. El objetivo está lejos. En cierto modo estamos desilusionado porque pensábamos que ibamos a estar más cerca a estas altura, pero es lo que hay, hay que seguir peleando porque lo necesitamos", ha comenzado diciendo el delantero gallego, que asegura no tener una explicación a la crisis por la que atraviesa el equipo. "Sabemos que tenemos buena plantilla, pero los resultados no llegan. Ojalá hubiése encontrado la razón y pudiera darte una explicación con la que verlo más claro todo, pero sabemos que tenemos mucho nivel, que hay que estar más arriba, pero lo que se nos ha escapado ha sido por detalles puntuales. Hay muy pocos partidos en los que no hayamos competido".

El delantero verdiblanco asegura, asimismo, que no está pendiente de los resultados de los equipos que están en la zona baja de la tabla, pese a que ahora mismo ellos están más cerca del descenso que de Europa. "Yo no vi el partido del Mallorca el otro día, por ejemplo. Me enteré a las dos horas, porque desconecto bastante cuando se acaba nuestro partido. No quiero ni saber. Es importante que pierdan los de abajo, pero queda mucho y a día de hoy no es una preocupación super grave, aunque sí lo tenemos en cuenta".

Pensar en meterse en serios problemas clasificatorios es algo que no pasa por la cabeza de los jugadores. "Es una posibilidad, sí, pero también que ganemos los cuatro partidos siguientes. Vamos a ganar los partidos. Hemos hecho partidos muy buenos en casa y si lo hacemos así ante el Madrid, tenemos posibilidades de ganarle al Real Madrid".



Es precisamente ante estos equipos ante los que Borja cree que el equipo ofrece mejores prestaciones. "Si desgranas esos partidos, tenemos una idea clara de juego, hay que cuidar esos pequeños detalles y cuando atacamos meter las que tenemos y no conceder situaciones", explica el delantero, que asegura no haberse sentido molesto por las declaraciones de Alexis en las que aseguraba que era un chico "noble" pero que "tenía que meter más goles". "Me siento súper respaldado por todos, por Alexis, el cuerpo técnico, los compañeros. No me dejo llevar por titulares. Me da mucha energía. Estoy súper agradecido y estoy convencido de que esa confianza la voy a devolver".

Respaldo que el atacante siente desde que llegó también por parte de la grada. "Es bonito, me siento muy querido con la situación que tengo. Se ha hecho una inversión importante, hay muchas expectativas, están deseosas de que vayan bien, igual que yo, y me siento súper querido. En el último partido contra el Barça me camnbiaron y me demostraron mucho cariño, a pesar de que llevo tres goles nada más".

En cuanto a la delicada situación en la que se encuentra el técnico, al que él conoce a la perfección, Borja Iglesias niega que en el vestuario tengan la sensación de que se la juega contra el Real Madrid. "No considero que sea una final. Es cierto que hay muchos rumores alrededor, pero no pensamos en otra cosa que no sea ganar. Confiamos mucho en él, lo conozco y es el entrenador que más rendimiento me ha sacado y estoy seguro de que me lo volverá a sacar".

Al margen de todo lo que está en juego ante el Madrid, Borja no esconde que la fecha del derbi ante el Sevilla la tienen marcada "en verde" en el calendario. "Sabemos que es un partido muy importante, pero tenemos un rival en casa antes que nos va a exigir mucho y a partir de ahí queremos ir con buenas sensaciones a ese partido".

Por último, Borja ha negado que Feddal se haya despedido ya del vestuario. "He estado con él hace nada comiendo ahora, él está tranquilo, hay muchos rumores, pero de ahí a lo que pasa hay un mundo", ha terminado en su intervención.