El guiño del Betis a Serra Ferrer

La relación Real Betis - Lorenzo Serra Ferrer se rompió el pasado verano tras presentarle la directiva de Ángel Haro y José Miguel Catalán siete hojas al hasta entonces director deportivo con diferentes errores cometidos en su parcela. Desde aquel momento la relación ha sido realmente tensa, y los intercambios de mensajes han sido constantes.



Lorenzo es toda una institución para la grada bética, y son constantes los cánticos a favor del mallorquín, especialmente en las últimas semanas cuando los resultados han empeorado la situación del equipo. Hoy, en el sesenta y siete cumpleaños de Lorenzo, el club ha querido mandarle un mensaje de felicitación a través de su cuenta de twitter.





Hoy cumple 67 años Lorenzo Serra Ferrer ??? ¡Felicidades! ???? pic.twitter.com/iOdaG38RiU — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) March 5, 2020

Lorenzo Serra Ferrer, una vida relacionada al Real Betis