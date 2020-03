Rubi: "Feddal se va a quedar hasta final de temporada"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' acudió a la sala de prensa como es habitual antes de cada encuentro liguero. Cuestionado sobre la marcha del equipo, el preparador verdiblanco afirmó que trabajan sin desánimo y que el domingo darán "la cara" ante el Real Madrid. "Hay que insistir y no bajar los brazos".

Acerca de su rival, actual líder del campeonato, el entrenador catalán afirma que, aunque hay "dos o tres equipos en esta liga a los que es más difícil ganar" esto no es una razón para que el equipo se asuste. "Contra Barcelona y Atlético hicimos buenos partidos aunque no sacamos puntos".

"Es un equipo al que se le puede hacer daño como cualquiera, pero tienen unos números de goles en contra bajísimos, aunque haya sensación de que se le puede hacer daño. El portero también está en forma y hemos trabajado para aprovechar sus debilidades, pero tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos".

Preguntado sobre la continuidad de Feddal y una posible marcha al Valencia, Rubi afirma que el marroquí permanecerá en la disciplina verdiblanca hasta final de curso. "Zhou ha tenido dos semanas complicadas porque, aunque él quiere quedarse, ha habido posibilidades de salir, pero se va a quedar aquí seguro. Es un central extraordinario y tiene ganas de ayudar al equipo".

Su continuidad por los resultados obtenidos: "Es habitual que se me pregutne por mi continuidad porque no estamos donde deberiamos, pero no me preocupa. Trabajo al máximo para que se vea un buen Betis, pero para ganar se depende de más cosas".

Los problemas del equipo: "Yo creo que el problema no es de entrenador. Todo se resume en si ganas partidos o no, y si la respuesta es negativa se mira al entrenador. Los últimos partidos hemos estado cerca de ganarlos todos, pero por una cosa u otras no. Yo tengo mi parte de responsabilidad, pero no veo un equipo caido ni sin ideas sobre el césped".

Fragilidad defensiva: "Analizamos continuamente lo que nos pasa. En Valencia encajamos dos goles, el segundo por mi culpa por arriesgar al máximo en el partido. El resto, sufrimos poco o muy poco. Contra el Mallorca cometimos errores muy graves, pero tuvieron una efectividad del 100%. Hay que irse hasta el día del Barcelona para ver un partido donde encajamos mucho. Buscamos cosas para encajar pocos goles, pero el portero no tiene que parar 8 por partido en nuestro sistema de juego".

Loren o Borja Iglesias ante el Madrid: "Nos planeamos cada semana el delantero. En los 14/15 primeros partidos estuvo Loren a un nivel increíble, pero luego el nivel s eha igualado. Lo miramos cada semana".

Cómo espera que sea la atmósfera del partido: "Vamos a disfrutar de una atmósfera espectacular, saben que estamos en una situación difícil y están enfadados con razón, pero en cada partido se ponen de nuestro lado y será así en un partido como este".

Canales, a una amarilla de perderse el derbi: "Sergio ha demostrado que puede jugar con cuatro amarillas e ir a tope. Si toca sacrificar el derbi por este partido, es lo que hay".

Las palabras de Setién sobre su vuelta al Betis: "El tema Setién es recurrente. A mi lo que me dolía es no tener margen de maniobra en el inicio del proyecto. En el momento en el que no esté, abrirle las puertas a el que venga. El día que me vaya seré un bético más".