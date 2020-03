Esta noche, el Betis se convertirá en...

El formato de los 'Talent show' ha ganado muchísimo peso en la parrilla televisiva de los últimos años, con programas de gran difusión como los musicales Operación Triunfo, La Voz, Factor X, Got Talent o Tu Cara Me Suena; así como de otras tématicas, tipo MasterChef, por ejemplo. Uno de los espacios pioneros en este tipo de concursos con jurado fue 'Lluvia de estrellas', presentado por Bertín Osborne y en el que los participantes atravesaban una columna de humo antes de aparecer caracterizados como el artista al que iban a imitar ante el recurrente comentario de "Esta noche, 'fulanito' se convertirá en...".

En lo que al mundo del fútbol se refiere, no hay mayor 'talent show' que LaLiga, donde a partir de las 21:00 horas de hoy concursará un Betis que aún no ha decidido a quién interpretará en la gala que va a acoger el Benito Villamarín ante todo un ídolo de masas como es el Real Madrid -ni más ni menos que el líder en el inicio de la jornada y el menos goleado del campeonato-.

En primer término, el conjunto verdiblanco no sabe aún en qué consistirá su actuación porque antes debe decantarse por una metodología; pues ha ganado muchos enteros la opción de que el técnico catalán recupere la defensa de cinco con la que encontró una cierta solidez y a la que renunció tras la llegada de los fichajes invernales.

Es más, sólo una vez en lo que va de Liga ha repetido once el Betis y fue ante Real Madrid y Sevilla, sus dos próximos rivales, y en ambas salió con una línea de tres centrales y carrileros largos, cuyos nombres están claros, por delante de tres centrocampistas y dos atacantes, puestos para los que alberga más dudas.

Carvalho, con buen manejo de pelota ante un equipo al que se le somete con el balón, no entró en la convocatoria, por lo que el '5' se lo disputarán Edgar o un Guido Rodríguez que aún no se ha adaptado lo suficiente y al que este partido puede venirle grande a día de hoy. A su lado, todo apunta a que van a estar la omnipresencia de Guardado, la clarividencia de Canales y ese desequilibrio que aporta Fekir; con Borja Iglesias y Loren Morón como sempiterna incógnita y con menores posibilidades para que Joaquín o un desdibujado Aleñà puedan colarse en el once contra un Real Madrid hoy imprevisible por culpa de las bajas.

Carvajal se ausenta por gripe y por el mismo motivo lo hace su único recambio (Odriozola se fue al Bayern en enero), que es Nacho. Así, Militao será lateral derecho de urgencia; salvo que Zidane apueste por una vía más arriesgada como sería retrasar a Lucas Vázquez, que también podría acceder a la titularidad si el técnico madridista aboga por recuperar el 1-4-3-3. Isco, con lumbalgia, también se lo pierde, y eso podría llevar al galo a romper ese rombo con el que le ha ido bien en la medular.

Puede dibujarlo con Casemiro, Kroos, Valverde y Modric, junto a Karim Benzema y al motivado Vinicius en ataque; pero esta vía dejaría a Zidane sin efectivos en defensa en un banquillo de lo más ofensivo: Marcelo, James, Lucas, Bale, Rodrygo y Mariano.

En segundo lugar, la gala de esta noche servirá para que el Betis defina de una vez su rumbo antes de visitar la semana que viene al eterno rival. La victoria del Mallorca en Eibar ha dejado la zona de descenso a sólo cinco puntos de distancia y obliga a hacer cuentas mirando abajo en caso de perder hoy. No en vano, Europa es un objetivo cada día más quimérico que queda a 13 unidades y que obligaría a sumar al menos un 70 por ciento de los puntos que quedan. Esta noche, el Betis será... equipo de zona alta o de la parte baja de la tabla.