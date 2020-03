Rubi: "Nuestra afición necesita que le demos alegrías"

Rubi, técnico del Betis, se ha mostrado muy satisfecho en rueda de prensa por la victoria conseguida hoy ante el Real Madrid. El preparador catalán, además de destacar la importancia moral de esta victoria, ha destacado el gran partido de su equipo: "Para mí y par el Betis es importante. Llevamos una racha negativa de no victorias y ganarle al líder no se hace cada día. Hoy es un día feliz, además el equipo lo ha merecido, yo valoro también si lo mereces o no. En el achuchón final lo hemos pasado mal pero creo que lo hemos merecido".

Los cambios mejoraron al equipo: "Uno siempre intenta ayudar al equipo, yo creo que en los últimos partidos merecimos muchos más pero no tuvimos las fortuna de conseguirlo. Hay días que los cambios salen mejor y otros peor, no depende del entrenarlo, depende de que el jugador lo pueda aprovechar. Hoy ha sido un partido redondo, todo lo que hemos planeado ha salido, la pena ha sido el empate. El partido contra el Barça nos sirvió de experiencia en ese sentido y bueno, yo sigo trabajando sabiendo que en cada partido lo intentamos hacer lo mejor posible y yo estoy tranquilo en ese sentido".

El Betis ha estado muy bien plantado: "La idea ha sido sacar el balón jugado pero en cuanto el Madrid te presiona arriba la teníamos que sacar en largo. Eso lo hemos aplicado, el trabajo que hemos hecho hoy para que no quedaran tres jugadores descolgados nos ha ayudado un poco".

El Betis aprendió la lección de lo que pasó ante el Barça: "Cuando te pasa una cosa una vez y te pasa por segunda vez lo puedes aprovechar de dos maneras. El día de Barcelona nos supuso un jarro de agua fría el 2-2 y esa experiencia se la hemos transmitido a los jugadores. En la segunda sabíamos que había que repetir el guión de la primera y si teníamos la fortuna podíamos ganar el partidos. Nos hemos repuesto a ese gol psicológico".

Álex Moreno se tuvo que marchar sustituido: "Del golpe tenia problemas respiratorios, no tiene que ir a más. Entrenará toda la semana".

Tello ha dicho que ganar el derbi supondría dar un golpe encima de la mesa: "Siempre queremos dar un golpe encima de la mesa, lo que necesita nuestra afición es que le demos alegrías, le hemos dado muy pocas. Todos sabemos lo que supondría ganar el derbi y a ello vamos a ir. Me alegro por Tello, ha tenido una temporada difícil y por fin le ha sonreído la fortuna y nos ha ayudado a ganar el partido".

El Betis provocó el mal juego del Real Madrid: "Es cierto que hemos estado organizados. Teníamos claro por donde queríamos nosotros que salieran ellos con el balón. Les hemos provocado muchas imprecisiones".

Sobre el derbi: "Sabemos que va a ser un partido duro, complicado, un rival que tiene mucho nivel y que es muy fuerte, para nosotros es algo que la afición no olvida si consigues sacar ese partido, es el partido más señalado en cuanto a la repercusión que tiene por lo que queda de temporada y no queremos desaprovecharlo".

¿Pensaba que iba a llegar al derbi?: "No pensé en no llegar, tenía claro que iba a llegar si ademas me da una tremenda alegría vivir el beticismo e ir a jugar el derbi, no tuve la suerte de sacar un resultado positivo pero si sale bien es una cosa que uno se lleva para siempre".

Sobre Lainez y Guido: "Lainez fue operado de apendicitis y esta a disposición del cuerpo técnico y de Guido pues bueno, poco a poco esta entendiendo nuestra forma de jugar, el fútbol europeo, nos ha ayudado mucho delante de los centrales, ha salido con una función y la ha cumplido muy bien".