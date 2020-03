Se sube en marcha a un tren que no paraba

Es un buen resumen de este Betis; capaz de lo mejor y lo peor. De tocar el cielo cuando menos se espera de él y tropezar cuando más firmes parecen sus pasos. De perder el partido que mejor juega, de dar vida a su rival cuando se pone por delante y hallar la inspiración cuando más bloqueado está. De perder el tren europeo ante el Leganés y el Mallorca y de subirse a uno en marcha tras robarle el billete a todo un Madrid para llegar al derbi lanzado y el depósito de confianza lleno. Porque, si ya es complicado ganar al líder y el menos goleado de LaLiga al inicio de la jornada, más aún lo es si fallas ocasiones como el cabezazo de Bartra o la que tuvo Joaquín con la portería vacía.

Es difícil ganar a uno de los mejores del mundo si Sidnei, justo después de meter un golazo, hace un penalti en el añadido del primer tiempo; si dominas todo el segundo acto pero te quedas sin fuerzas en la fase decisiva del partido. Justo en ese momento, cuando la peor versión del Real Madrid en años merodeaba ese 1-2 que los más pesimistas saboreaban ya en su paladar, es cuando Tello por fin halló el gol que se le resistió en Vallecas, en Eibar y en tantos y tantos partidos aciagos.

Para no mirar

La ausencia de Mandi y una zaga de cuatro (no de cinco como se esperaba) fueron las noticias que dejó el once inicial de Rubi; con Bartra de vuelta y de nuevo con Sidnei y un Edgar que jugó de 'cinco', con ese rol híbrido entre un tercer central y un pivote que ejerza como bisagra entre la defensa y los volantes, Canales y Guardado.

Los verdiblancos tuvieron el balón y, con un afán impulsivo, intentaron disimular las dudas y los nervios que le asaltan para generar un contexto positivo en un estadio que gritó contra la directiva y a favor de "ver un Betis campeón". Arrancaba por las bandas. Por la izquierda, con Álex Moreno, Canales y Fekir buscando el eslabón más débil -un Militao que actuaba como lateral derecho de urgencia y que fue un colador- y en la derecha, tratando de ganar la espalda a Marcelo con Joaquín y Emerson.

Los primeros 35 minutos fueron de los que quitan la afición a este deporte: constantes imprecisiones que convertían en efímeras las posesiones de uno y otro, nula presión tras pérdida de ambos, un córner a favor de los locales que acabó en Joel y un visitante incapaz de reflejar su teórica superioridad y muy apático como para asumir la iniciativa. No quiso la pelota y dejaba hacer a un Betis de aparencia inofensiva. Para muestra, el despropósito en el 28': balón colgado que Eder Militao acolcha y coloca perfectamente al área pequeña, donde un Bartra totalmente libre de marca es incapaz de picarla y la saca del campo por encima del larguero. Es decir, el defensor 'asiste' y el atacante 'despeja'. Hasta el 36' no hubo ninguna ocasión digna de mención. Un intento de Loren a las nubes, un caracoleo de Vinicius con chut al lateral de la red y ese fallido remate de Bartra que desesperó a un gesticulante Rubi fue el único peligro reseñable hasta que Guardado por fin acertó con un cambio de juego y Canales, que entró solo por la izquierda, la puso para un zapatazo de Fekir que Courtois sacó de la escuadra con una mano salvadora.

Animó esta acción al Betis, que volvió a pisar área en una jugada de Joaquín, que sentó a Ramos y forzó el córner en el que nació el 1-0. El despeje del camero fue dantesco y la pasividad de sus compañeros permitió que Sidnei recogiese un balón suelto y lo colocará en el ángulo con un misil. El '12', héroe y verdugo, animó un partido horrible al cometer un incomprensible penalti sobre Marcelo en el segundo y último minuto añadido de la primera mitad. Benzema puso el 1-1 desde los 11 metros.

Fue sólo un ameno paréntesis antes de que en la reanudación se retomasen las pérdidas, la mala toma de decisiones y otra fase espantosa de fútbol que fue cortada por Joaquín, que falló lo fácil tras hacer lo difícil. En un gran contragolpe, el capitán se plantó ante Courtois, le regateó con un recorte hacia fuera y, con la portería vacía, se le encogió la pierna y no imprimió fuerza. Modric salvo el gol sobre la línea.

Tras buenos minutos del cuadro local, la replica fue una triple ocasión, con paradón de Joel a Modric, remate al larguero de Mendy y volea de Benzema. Para entonces habían entrado Mendy por Marcelo, Tello por Joaquín y Mariano por Kroos, pasando del 1-4-3-3 al 1-4-4-2. Edgar, también dolorido, dejó su sitio a Guido y Álex Moreno lo hizo con Pedraza, en la fase en la que más apretaba el Madrid.

En el Betis era evidente la falta de fuerzas en jugadores como Loren, Canales o el guadinesco Fekir. Cada vez generaba menos peligro y era evidente que para tener una oportunidad de ganar necesitaba un regalo. Y así fue, Guardado leyó el horrible pase atrás de Benzema y lanzó a Tello, que por fin fue capaz de definir y batió a Courtois por abajo; para darle a su equipo tres valiosos puntos para ver a nueve puntos una séptima plaza que podría valer para ir a Europa (si la Real Sociedad gana la Copa y acaba en el 'Top-6' liguero) y para ir al Sánchez-Pizjuán buscando hacer fácil lo difícil. Éste es su sino.

- Ficha técnica:

2 - Real Betis: Joel; Emerson, Bartra, Sidnei, Álex Moreno (Pedraza, m.77); Canales, Edgar (Guido Rodríguez, m.73), Guardado, Joaquín (Tello, m.66); Fekir y Loren Morón.

1 - Real Madrid: Courtois; Militao, Varane, Sergio Ramos, Marcelo (Mendy, m.59); Casemiro, Kroos (Mariano, m.69), Lucas Vázquez, Modric (Valverde,m.79); Vinícius y Benzema.

Goles: 1-0, M.40: Sidnei. 1-1, M.47+: Benzema, de penalti. 2-1, m.82: Tello.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellano-Leonés). Amonestó al visitante Marcelo (m.55) y al local Guardado (m.74).

Incidencias: Partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín ante unos 50.000 espectadores. Con motivo de la celebración de la octava edición de la Semana de la Mujer Bética, el palco de autoridades estuvo ocupado por abonadas del club verdiblanco. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del exjugador del Betis Manuel Regatero Simón.