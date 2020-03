Una opción con morbo para el banquillo del Betis.

La victoria de este pasado domingo ante el Real Madrid ha dado oxígeno a un Betis que aún sueña con subirse al tren europeo, para el que la séptima plaza de LaLiga (a nueve puntos de distancia) ha cobrado fuerza, una vez que sean Real Sociedad y Athletic Club los clubes que se jueguen la final de la Copa del Rey.

Un triunfo balsámico que da alas a los de Heliópolis justo en el momento más oportuno, en puertas de el Gran Derbi ante el Sevilla FC el próximo domingo, en el Sánchez-Pizjuán, y con once jornadas aún por disputarse; o lo que es lo mismo, 33 puntos.

Pese a todo ello, no tiene asegurada Rubi su continuidad en el banquillo verdiblanco la próxima temporada. Todo lo contrario. De hecho, está prácticamente descartado que el técnico catalán continúe al frente del mismo más allá del próximo verano, a no ser que el ex del Espanyol sea capaz de darle la vuelta a la situación y logre ahora emular lo realizado el pasado curso con los pericos, clasificando a los de Heliópolis para Europa en este tramo final de la temporada. Difícil, pero no imposible.

En la planta noble del Benito Villamarín todos coinciden en que hay una plantilla acorde para aspirar a ello, y por ello miran al banquillo a la hora de exigir responsabilidades. Entienden, como la mayoría de los béticos, que Rubi no ha sido capaz de sacar el máximo provecho al vestuario bético, y por tanto se antoja conveniente un cambio para la 20/21.

Por ello, ya se han iniciado los primeros movimientos al respecto en la comisión deportiva del Betis, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo. Varios son los ofrecimientos llegados al Benito Villamarín, donde también ha habido ligeros contactos con algunos de los perfiles que más gustan de cara a la próxima temporada, siendo la idea que Rubi acabe el presente curso al frente siempre que su Betis siga compitiendo sobre el campo.

Entre ellos, uno con especial morbo. Una apuesta con cierto riesgo, pues sería su primera experiencia en LaLiga. Se trata del italiano Eusebio Di Francesco, quien se encuentra sin equipo desde que el pasado mes de octubre fuera destituido de la Sampdoria tras ocho partidos (siete de la Serie A y uno de la Copa de Italia) en los que tan sólo cosechó dos triunfos, contando el resto por derrotas.

Di Francesco, que antes de recalar en la Sampdoria fue la apuesta de Monchi para el banquillo de la Roma, llevó al conjunto capitalino hasta las semifinales de la Champions en la primera temporada del de San Fernando al frente de la dirección deportiva del conjunto italiano. Tiempo durante el que ambos desarrollaron una estrecha relación que fue más allá de los profesional. Tanto, que llegó a ser una de las principales causas de la precipitada salida de Monchi de Italia, al acabar siendo destituido Di Francesco en su segunda temporada por una directiva que no contó para ello con el apoyo de Monchi, quien se negaba.

A sus 50 años, Di Francesco gustaría dar el salto a España, de ahí que haya llegado su ofrecimiento hasta las oficinas de La Palmera, tal y como ha podido conocer este diario por parte de su círculo. Un cuerpo técnico que ya ha estado recalando información del Betis más allá de lo meramente deportivo, habiendo sondeado diversas opiniones en relación a un equipo que como club y que por plantilla les gusta mucho como reto deportivo.

Su estrecha relación con Monchi y ese morbo añadido que aportaría al derbi son, sin embargo, algunos de los aspectos que más chirrían en Heliópolis, donde no dudan de su currículum, a pesar de que los tiros van por otros lados para el Betis 20/21.

Y es que Marcelino García Toral, el ofrecido Manuel Pellegrini y Javi Gracia son, a día de hoy, los tres mejor colocados para hacerse con las riendas del Betis a partir del próximo verano, pues los dirigentes heliopolitanos.

Cualquiera de ellos sería, a ojos del consejo de administración y seguramente de gran parte de la afición, un sustituto de plenas garantías, si bien el que se ha colocado en la 'pole position' es el pamplonés.