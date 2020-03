Tello: "El fútbol siempre da oportunidades para seguir creyendo"

Cristian Tello, autor del gol de la victoria bética ante el Real Madrid (2-1), ha manifestado este lunes que 'el fútbol siempre da oportunidades para seguir creyendo' en sí mismo, como la que vivió el sabadellense en una noche que calificó de "especial" y "de las que gustan".



Cristian Tello saltó al césped del Benito Villamarín en el minuto 66 del partido ante los de Zinedine Zidane en sustitución del capitán Joaquín Sánchez y, a la postre, su concurso fue decisivo al batir al belga Thibaut Courtois tras un pase al hueco del mexicano Andrés Guardado después de un robo de balón en el centro del campo.



Tello cumple su tercera temporada en las filas del Betis tras fichar por el club bético procedente del Fiorentina italiano y su aportación en el presente ejercicio ha sido muy irregular, hasta el punto de haber sumado 644 minutos repartido en 21 partidos, en los que ha anotado dos goles y dado una asistencia.



Pese a no estar completando su mejor temporada, de su implicación habla el que afirmase tras la victoria frente a los madridistas que había supuesto "dar un puñetazo encima de la mesa" después de varios partidos consecutivos sin ganar y que el entrenador bético, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ensalzara su aportación.



"Me alegro especialmente por Tello. Está teniendo una temporada difícil y por fin le sonríe la fortuna. Hoy nos ha ayudado muchísimo a ganar, me alegro mucho por él", aseguró Rubi sobre el extremo de Sabadell, quien ha escrito en su cuenta de twitter: 'Noche especial, de las que gustan!! El fútbol siempre da oportunidades para seguir creyendo en uno mismo!!! Grande equipo'.





