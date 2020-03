La afición celebra la intransigencia del Betis con el Valencia por Feddal

Quizás porque se trata de un futbolista carimástico, que siempre ha tenido 'feeling' con los aficionados en el estadio o a través de las redes sociales; puede que por considerarle un jugador importante dentro de la plantilla que adiestra Rubi; o, simplemente, debido a que no lo estimaban oportuno en este momento de la temporada ni necesario para las arcas.

Sea por lo que sea, los seguidores del Real Betis han votado mayoritariamente en la #EDEncuestaHelvetia a que los rectores verdiblancos han hecho bien al no aceptar la oferta del Valencia CF para hacerse con Zouhair Feddal traspasado.

Hasta el 75 por ciento, no en vano, ha mostrado su respaldo a Ángel Haro y José Miguel López Catalán por esta decisión. En Heliópolis, realmente, estaban dispuestos a dejar salir al central marroquí, pero no de cualquier modo (sólo a título definitivo) ni a cualquier precio (exigían una cantidad cercana a los cinco millones de euros). Como el Valencia se plantó en los dos fijos, más otras cantidades en variables, no hubo negocio.