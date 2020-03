Pedraza cree en el objetivo

El Real Betis Balompié contará con un nuevo 'refuerzo' de aquí hasta lo que resta de temporada y se trata del lateral zurdo Alfonso Pedraza. El cordobés ha estado tres meses en el dique seco y reapareció con la camiseta verdiblanca en la pasada jornada en el triunfo por 2-1 ante el Real Madrid. En su intervención en los medios oficiales, no escondió su alegría a la vez que manifestó la dureza del no poder ayudar al equipo durante el periodo de tiempo que estuvo fuera.

"Han sido unos meses duros porque nunca me había lesionado y no sabía lo que se sentía... Fueron tres meses apartado del grupo que me han costado, pero lo he llevado bien gracias al vestuario donde hay una gran calidad humana. Al fin volví y no hay mejor vuelta posible que ganar al Real Madrid", cuenta.

Una alegría, dentro de una temporada de sinsabores, a la que el lateral también achaca la 'mala suerte' que ha tenido el equipo en diversos encuentros. "En casa da gusto ver jugar al equipo. Hacemos un fútbol que a la mayoría de equipos les gustaría llevarlo a cabo. En muchos de los partidos, la suerte no ha caído de nuestro lado. Tenemos una gran plantilla y merecemos estar más arriba", señaló Pedraza, que añadió: "Tenemos que pelear los partidos que nos quedan para cumplir con los objetivos que ni mucho menos están perdidos".

Y es que, pese al curso por debajo de las expectativas que está firmando el Betis, aún quedan once jornadas de Liga y el jugador cedido por el Villarreal asegura que cada partido será una final para ellos. "Quedan muchos partidos y hay que ir paso a paso y cada fin de semana, es una final. Hay que cumplir el objetivo sí o sí", reveló.

Sobre el derbi que se disputará -se supone- a puerta cerrada este domingo en el Sánchez-Pizjuán, Pedraza, con un grato recuerdo de su enfrentamiento ante el Sevilla, al que le marcó un gol la temporada pasada, expuso que sólo tienen puesta la mente en dicho encuentro. "En un derbi no miras la clasificación, sólo miras que hay que ganarlo sí o sí. Ahora mismo tenemos que estar metidos en el domingo, que es una final y nos tenemos que llevar los 3 puntos. Espero repetir mi gol contra ellos".

Ya por último, quiso referirse a aquellos compañeros que se reivindicaron ante el Real Madrid como Sidnei o Tello. "No han tenido esa fortuna y por detalles no han estado todo lo fino que quisieran. Tello y Sidnei que no estaban teniendo esa suerte, fueron decisivos para llevarnos la victoria", concluyó Pedraza.