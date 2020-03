Darwin Núñez aparece en el radar del Betis

Es mucho lo que hay en juego aún. Tras el triunfo ante el Real Madrid, en el Betis ha vuelto a crecer la esperanza de poder alcanzar el objetivo de un billete para la Europa League, con la mirada puesta en una séptima plaza, propiedad del Valencia, que está a 9 puntos y que podría servir de puente hacia el Viejo Continente.

Estas renovadas ilusiones, sin embargo, no frenan al mismo tiempo el trabajo de una dirección deportiva que ya mira a la próxima temporada. Lo primero es encontrar un entrenador, dado que Rubi no seguirá salvo sorpresa mayúscula, y como ya informó ED, Javi Gracia es el mejor colocado en la terna que completan Marcelino García Toral y Manuel Pellegrini.

Pero también se rastrea ya el mercado de jugadores, con un foco especial en el ataque. Si este pasado jueves ED confirmaba el firme seguimiento de los técnicos béticos a Óscar Rodríguez, cedido por el Real Madrid al Leganés, ahora surge el nombre de Darwin Núñez, una de las grandes revelaciones en Segunda división.

El joven y potente delantero uruguayo, de sólo 20 años y 187 centímetros de altura, llegó el pasado verano al Almería como una de las grandes apuestas del jeque Turki Al-Sheikh, que invirtió 8 millones de euros en su fichaje procedente de Peñarol. Y el charrúa está respondiendo con creces, como atestiguan sus 12 goles en 20 partidos.

Estas cifras ya le habían colocado en el radar del Valencia, si bien desde la capital del Turia aseguran que no es una prioridad para el club che. Pero 'novias' no le van a faltar. Y según 'Fichajes.net', el Betis es uno de esos equipos que no le pierden de vista, lo que cuadra en la presumible renovación de un ataque en el que Borja Iglesias no ha dado la talla y de cuyo carro ha tirado Loren Morón, al que no le faltarán tampoco pretendientes de postín para abandonar Heliópolis el próximo verano.

En principio, el Almería habría tasado a Darwin Núñez en 20 millones de euros, cantidad que podría abaratarse si el conjunto que entrena José María Gutiérrez no acaba logrando el ascenso que busca. Además, cabe recordar las buenas relaciones existentes entre el Betis y el club rojiblanco, que el pasado verano acogió como cedidos a los verdiblancos Francis y Kaptoum, ambos con una opción de compra obligatoria en caso de subir a Primera.