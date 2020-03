Loren Morón y sus goles: el gozo en un pozo

En una irregular temporada en clave verdiblanca, Loren Morón es uno de los grandes nombres propios que vienen a arrojar luz. Aunque llegó a barajarse la opción de que saliera el pasado verano, con una importante oferta sobre la mesa del Lokomotiv de Moscú, el marbellí ha vuelto a demostrar su olfato goleador y ni siquiera la competencia de Borja Iglesias, por el que el club pagó 28 millones de euros, le ha restado protagonismo. Al contrario, el canterano se ha consagrado y el pasado mercado invernal estuvo en el punto de mira del Barcelona, siendo varios los clubes que ya lo tienen en su agenda de cara a la próxima campaña, entre ellos el Nápoles.

Sus números son incuestionables: once goles (nueve en LaLiga y dos en Copa del Rey) y tres asistencias. Pero el 'pichichi' bético no puede tirar sólo del carro. Bien secundado en la faceta anotadora por el capitán Joaquín, que suma 10 dianas (ocho en LaLiga), hará falta que todo el equipo eleve el rendimiento mostrado hasta ahora para que los goles de Loren sirvan para alcanzar el objetivo de volver a Europa.

Definitivamente, el marbellí necesita ayuda para que su olfato realizador no caiga en saca roto, como está sucediendo en muchos partidos. No en vano, sus tantos no se traducen en puntos desde el 4 de octubre, con motivo de la octava jornada, ante el Eibar en Ipurua. Ese día, un gol suyo sirvió para igualar el tanto inicial de Orellana, de penalti, y concedía a la postre un punto. Era el quinto punto que sus tantos otorgaban. Y desde entonces, sus alegrías sólo han sido personales, pero no han venido acompañadas de un rédito para el colectivo.

Ya sucedió lo mismo en las dos primeras jornadas de Liga, con sendos goles en las derrota ante Valladolid (1-2) y Barcelona (5-2), donde también asistió. Pero a la tercera fue la vencida y, en el siguiente partido, en casa contra el Leganés, una diana suya contribuyó al triunfo final por 2-1. Con ello le dio a su equipo, por tanto, dos puntos, al igual que sucedió ante el Levante en la sexta fecha, con un doblete determinante para remontar el tanto inicial de Hernani y vencer por 3-1.

Sin embargo, de poco han valido sus tres últimos goles en el campeonato de la regularidad: 3-1 ante la Real Sociedad, 1-2 frente al Sevilla FC en el derbi de la primera vuelta y 2-1 contra el Valencia en Mestalla, en su última diana. Goles que fueron en balde, como tampoco sirvió a la postre el que hizo en Vallecas en Copa, en el 2-2 ante un Rayo que apeó a los verdiblancos de un torneo en el que Loren ya había marcado previamente al Portugalete, ante el que también dio una asistencia.

Con once jornadas por delante y a dos goles del trío de delanteros que encabeza la clasificación del Trofeo Zarra, Gerard Moreno, Lucas Pérez y Roger, todos ellos con 11 tantos, Loren Morón seguirá peleando por aumentar su marcar personal. Pero qué duda cabe de que su gozo sería mayor si va acompañado de victorias béticas. Eso no depende de él solo. Es el momento de aunar fuerzas. Y el derbi, una atractiva ocasión para romper esta tendencia.