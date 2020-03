Los laterales del Betis en la planificación de la 20/21

El parón obligado por el Estado de Alarma que decretó el sábado pasado el Gobierno para contener la expansión del coronavirus de Wuhan sirve igualmente como periodo de reflexión en la planta noble del Benito Villamarín. Todavía con la incertidumbre de ver qué ocurre con lo que resta de campeonato, el Betis lleva semanas planificando el ejercicio 2020/2021, contando con el escenario más probable, que sería idéntico al del verano pasado: no se participará en competiciones continentales y sólo se pugnará por hacer un buen papel tanto en LaLiga como en la Copa del Rey. De continuarse la 2019/2020 y producirse el milagro europeo, se activaría con sumo gusto un 'plan B' todavía más ambicioso.

Entre las encomiendas del área que coordina Alexis Trujillo, con Jesús Sánchez y Ángel Luis Catalina como manos derecha e izquierda, está la de potenciar los laterales, con cierta prioridad para el derecho. Y es que, en poco más de un año, quedará huérfano, pues dentro de dos veranos se producirá la previsible marcha de Emerson al Barcelona, club con el que los heliopolitanos comparten la propiedad del paulista, mientras que en tres meses y medio termina contrato Barragán, que no continuará en la disciplina verdiblanca.

En la izquierda, por su parte, no existe tanta urgencia. Álex Moreno, firmado a principios de la presente campaña, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024. En el club están contentos con el rendimiento del catalán en su primer año con el escudo de las trece barras al pecho, por mucho que haya ido de más a menos. Además, Pedraza está cedido con una opción de compra no excesivamente alta (diez millones de euros, más cuatro por objetivos) ni obligatoria.

Con todo, el cordobés lo tiene complicado para seguir. Una lesión inoportuna y sus prestaciones, que no marcaron diferencias ni supusieron por ahora una competencia real para el '15', le dejan fuera de la foto, si bien no se trata de una decisión que ya se haya tomado. Irán los responsables béticos aquí con pies de plomo, esperando a buen seguro las noticias que se produzcan en tierras catalanas con Junior Firpo. Sin Quique Setién en la ecuación, y puede que sin Josep María Bartomeu de haber elecciones anticipadas, el futuro del hispano-dominicano como culé está en el aire.

Al carrilero zurdo criado en la Costa del Sol no le está yendo bien como alternativa a Jordi Alba en el vigente campeón de Liga, hasta el punto de que ha firmado encuentros bastante criticados. Su pase costó al Barça 18 millones de euros, quedando pendientes otros 12 en bonus y por adquisición de porcentajes de sus derechos aún no azulgranas, aunque en la Ciudad Condal se empieza a especular con una salida a préstamo. Estará muy pendiente de esos movimientos el equipo que le hizo debutar en la elite, que no se cerraría, llegado el caso, a un traspaso a bajo coste, con Junior por la labor de retornar a su casa, donde se siente cómodo y valorado.

Es por todo lo anterior que no supone una prioridad completar rápidamente el flanco izquierdo. En el peor de los casos, el filial cuenta con dos laterales más que solventes por ese perfil, Julio Alonso y un Calderón que ya participó en la gira por México de finales de la temporada anterior. Una cobertura que no tienen los técnicos en la banda contraria. Así, el líder del Grupo X recuperó a Simón Lecea por las salidas de Tellado e Iván Moreno, así como por la irregularidad de Altamirano, todos ellos extremos reconvertidos, como en su día lo fue Francis, que no volverá aunque el Almería se quede en Segunda -con ascenso consumado, está obligado a comprarlo por algo más de dos kilos, como a Kaptoum por 3,5-. Las graves lesiones de Trápaga, único lateral derecho nato, completa el poco alentador cartel.

Con la necesidad de fichar, a medio plazo, a dos efectivos para el costado diestro, el Betis se debate entre apostar ya por un futbolista joven y prometedor al que ir formando a la sombra de Emerson, generando competencia y convirtiéndose en alternativa de peso en la 21/22, o traer sin más dilación a un jugador de garantías, mejor si tiene experiencia en España, para discutir la camiseta titular del brasileño y relevarlo, incluso, antes de que éste cambie de aires. En otras palabras, y jugando con la portería como ejemplo, si traer a un Joel o a un Dani Martín.

Sí parecen descartados experimentos, como el que supondría Fahd Moufi (23), de aceptables números en un modesto portugués como el Tondela. De hecho, Alexis y sus colaboradores ya han pasado informes a la comisión deportiva, con nombres de candidatos solventes que están actuando en estos momentos en Primera división. Gusta sobremanera Pedro Porro (20), por el que el Manchester City pagó 12 millones a su 'filial', el Girona, y que ha cedido al Valladolid hasta el próximo 30 de junio, pero se sigue la pista de otros como Marc Navarro (24), ex del Espanyol y prestado por el Watford al Leganés, donde apenas ha jugado; o Martín Aguirregabiria (23), canterano del Alavés-