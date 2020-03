Emerson: "En el Betis estoy evolucionando mucho; sobre todo, en lo defensivo"

Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, o Royal, como le gusta desde pequeño que le llamen, lleva poco más de un año en España y, a sus 21, puede decirse que ha crecido una barbaridad, pero que aún no se le adivina un techo. La web especializada Transfermarkt ya sitúa su valor en 20 millones de euros y en el Real Betis, además de aprovecharse de su excelente rendimiento, acabarán también haciendo caja, pues su definitivo pase al FC Barcelona, sea cuando sea, parece seguro.

El lateral, que lleva la cuarenta lo mejor que puede en Sevilla, ha explicado a Fox Sports cómo está afectando el coronavirus a España y, en concreto, cómo lo están regateando los jugadores verdiblancos: "Nos debemos cuidar lo máximo posible, porque (los futbolistas) somos un espejo para muchas personas. Así, debemos ser especialmente cuidadosos. Además, tenemos que cuidar nuestra parte física en casa y mantenernos bien, porque la competición puede regresar en cualquier momento. Tenemos que cuidarnos, tenemos una sesión de entrenamiento diaria y nos envían una caja a casa con el almuerzo de cada jugador, para que comamos bien y estemos a tope para que, cuando regresemos, estemos al 100%, a un alto nivel".

El ex del Atlético Mineiro ya aterrizó en Heliópolis, con el aval de Ricardo Oliveira, mostrando tener unas excelentes condiciones innatas, mas su crecimiento en los últimos meses ha sido notorio y notable. Tanto, que lo reconoce él mismo. "He evolucionado en casi todo. Técnica, defensivamente, en posicionamiento... aquí aprendes todo. Lo que más destaca, mi parte defensiva. Creo que ha evolucionado del 50% al 100%; hoy es muy difícil superarme", asevera.

Brasil, su sempiterno sueño

En su país, obviamente, no se le pierde de vista, como a ninguno de sus compatriotas, si bien el puesto de lateral derecho, tras haber pasado por el mismo Cafú o Daniel, preocupaba de cara al futuro de manera particular. Eso sí, visto el crecimiento que está experimentando el bético, ya menos... "Hablamos mucho sobre eso (la 'Canarinha'), pero trato de no escuchar demasiado (a los demás) y hacer mi parte. He ido evolucionando más y más, y tengo la intención de estar en el equipo principal. Me llamaron una vez, aprendí mucho y trabajaré más y más para volver", concluye Emerson.