Borja Iglesias: "Netflix está guay, pero la vida es otra cosa; esto te hace reflexionar"

El delantero del Real Betis Borja Iglesias está siendo uno de los futbolista más activo estos días por redes sociales. Tras disputar 'El Gran Derbi' en FIFA ante Sergio Reguilón y presentarse como participante para el torneo benéfico de Ibai, el delantero ha querido conceder una entrevista a Marca donde afirma que se encuentra "estupendamente" en cuanto a su salud, aunque reconoce que la situación es "un poco extraña".

Cuestionado sobre su día a día, el gallego reconoce que aprovecha el tiempo para entrenar y estar con su pareja. "Estamos viendo Friends, que es largam y leyendo el libro de Tote King, que me lo regaló hace tiempo". El delantero del Betis se define como una persona casera, aunque confiesa echar de menos la "sensación de libertar para ir al cine, dar un paseo, toamr algo en el centro...".

Borja reconoce que a la plantilla verdiblanca no se le ha hecho ninguna prueba, aunque esta sólo se haría si tuvieran algún síntoma. "Tenemos la directriz de tomarnos la temperatura dos veces al día y, si hay algún síntoma sospechoso, avisar de forma instantánea".

El '9' verdiblanco agradece la positividad y la forma de ser del capitán bético Joaquín, ya que "todo ayuda, él es muy bueno y tiene esa capacidad de entretener y hacer reír, que ayudará a mucha gente estos días, aunque ha tardado más de lo que esperaba en arrancarse".

La situación que vive el campeonato nacional es complicado, y Borja reconoce que se siente afortunado por "no ser el que tome la decisión, porque es un marrón". "Se tome la decisión que se tome, habrá gente a la que le parezca mal y será un momento polémico, no sé cuánto se alargará esto, pero el mayor problema es la incertidumbre".

Aplazada la Eurocopa, sus opciones para ir: "Ahora parece que se reinicia todo, es cierto, pero no pienso en eso. Pienso en volver a mi mejor nivel, sobre todo de cara a portería. Estoy viviendo una temporada rara, porque tengo unas sensaciones muy buenas, estoy cómodo y creo que aporto mucho al equipo, pero no estoy acertado en la portería rival. Creo que no estoy teniendo muchas situaciones de gol y, las que he tenido, no las he enchufado. Esto también es una especie de reset para mí, así que fíjate en lo de la Eurocopa, esto puede cambiar mucho. Yo ahora quiero estar lo mejor posible para ayudar a mi equipo y el resto ya se sabrá, si Luis Enrique cree que puede aportar... pues sería la hostia".

Se le valora sólo por su acierto de cara a portería: "La realidad de un delantero es el gol, lo que marca en líneas generales, aunque es cierto que yo recuerdo hacer partidos con dos goles y llegar a casa pensando que había estado fatal, y al contrario también. Creo que estamos expuestos a esa vara de medir y hay que convivir con ella, lo más importante de un delantero es el gol y eso es así".

La idea del derbi contra Reguilón: " Fue tremendo, la verdad, estoy encantado. Yo primero organicé partidas privadas de Fortnite para entretener la primera noche de confinamiento. A la mañana siguiente me escribió Reguilón y me comentó la idea de jugar el derbi, pero en el FIFA, se lo propusimos a Ibai y le pareció estupendamente."



El torneo con los 20 equipos de Primera: " Él pensó a lo grande y nos lo comentó, y es una idea tremenda, al igual que la de ToniMcee, además con una web para recaudar fondos para la investigación del COVID-19. Nos lo pasaremos genial y haremos que la gente disfrute".



La solidaridad de las personas estos días: "Partiendo de la base de que la idea de quedarnos en casa ya es un acto solidario hacia los demás, no hacia nosotros, todo lo que se está generando en redes sociales y demás es maravilloso. La gente quiere ayudar al resto para que pase esto lo mejor posible, y hoy en día con internet tienes mucha variedad de entretenimiento. Ahora te das cuenta de que es una herramienta muy útil, que necesitas, pero que también necesitas otras cosas. A mí, por ejemplo, ir a hacer la compra me encanta, es algo que disfruto mucho, y cuando no lo tengo lo echo de menos. Netflix está muy guay, pero la vida es otra cosa, y te hace reflexionar, ya que creo que a veces el damos demasiada importancia a todos esto y resulta que las cosas que tienes en tu rutina diaria las valoras poco y son muy importantes".