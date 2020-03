"Fabián está centrado en Nápoles, pero grandes clubes preguntan por él"

A nadie se le escapa que Fabián Ruiz (23), tras explotar, está ya para ser muy protagonista en cualquier equipo grande de Europa, así como que, ante la incapacidad del SSC Napoli para renovarle, tienes muchas papeletas para cambiar de aires cuando termine la actual temporada.

El agente del excanterano del Real Betis, club que está muy pendiente de su futuro porque ingresaría en un hipotético traspaso un buen pellizco por el mecanismo de solidaridad, ha concedido una entrevista en Marca para hablar del futuro del palaciego, entre otros muchos asuntos.

"A corto plazo, está centrado en Nápoles. El equipo ha sufrido muchos cambios, Ancelotti incluido, y está viviendo un año complicado a nivel deportivo. ¿La renovación? La hemos dejado aparcada hace un tiempo ya hasta final de temporada. Obviamente, hay varios clubes importantes que han preguntado por él, por su situación, que vienen preguntando activamente por él, y de ello hemos informado al Nápoles, obviamente. A día de hoy Fabián tiene que pensar en el Nápoles y al final ya se verá. Lógicamente, haber sido el mejor jugador del Europeo sub 21, llevar tres temporadas (Betis y dos e Italia) muy buenas y ser titular con la selección española lleva a que estos clubes muestren interés en él. Nosotros se lo trasladamos al Nápoles. Y estos clubes todos tienen claro que es un mediocampista que va a ser uno de los jugadores de la década. En eso coincidimos todos", ha comentado Álvaro Torres (You First Sports).

Fabián ya ha sido relacionado en diversas ocasiones tanto con el Real Madrid, con el que se anunció incluso un preacuerdo, como con el FC Barcelona.

En contacto con Catalán, entre otros

Representante de un buen puñado de buenos jugadores, Torres asegura que, pese a no poder viajar en estos tiempos de coronavirus, ni mucho menos se han frenado los asuntos del mercado. Quizás, todo lo contrario: "Si te cuento mis últimos dos días... No ha sido de viajes, pero entre el miércoles y el jueves he hablado con el presidente del Cádiz, el vicepresidente del Betis, el presidente del Watford, el director deportivo del Atlético de Madrid, de la Real Sociedad, del Barça, del Sevilla, con nuestros jugadores Luis Suárez (Zaragoza), Fabián, Luis Alberto, Jonny, Andone, Bernardo, con la directora general del Chelsea... Al final es mucho volumen de trabajo. Aburrirme no me aburro".