7-1: Remontada para plantarse en cuartos y 'vengarse' del Getafe

El Betis de Borja Iglesias goleó al Getafe de Jason Remeseiro (7-1) en los octavos de final de LaLiga Challenge, el torneo virtual de FIFA 20 que, por mediación del conocido narrador de e-Sports Ibai Llanos, ha involucrado a los 20 clubes de Primera división, representados por un futbolista cada uno, con el fin de entretener al público durante este parón obligado por el confinamiento propiciado por el coronavirus, así como para recaudar fondos contra el contagio de la enfermedad.



Más de 18.000 euros se habían recaudado a la finalización del choque, que arrancó con un tanto de la versión cibernética del azulón Ángel, si bien los verdiblancos le darían pronto la vuelta al marcador con tantos de Loren (a pase del 'Panda') y Canales. Joel salvó a su equipo en varias aproximaciones madrileñas, aunque sería un espejismo, pues Fekir sentenció al filo del descanso, pisando el acelerador Borja en la reanudación, con un doblete propio y sendas dianas de Canales y Loren para colocar el marcador en esos abultados guarismos.



Curiosamente, el '9' bético apostó de inicio por un ofensivo 1-4-4-2, con Joel bajo palos; Emerson, Mandi, Barta y Álex Moreno en defensa; una medular con Fekir, Guardado, Canales y Joaquín; con él y Loren arriba. Con todo sentenciado, metió a William Carvalho por el marbellí para contener y aguantar el marcador.



"Será la mano en el Coliseum que no le pitaron", bromeaba Jason tras el encuentro cuando Miguel Ángel Román le preguntaba qué le había hecho a Borja para esta goleada, confesando que no es un especialista en el FIFA 20 -"me quedé en el 19 y jugué varias partidas a éste para entrenarme"- ni mucho menos.



Por su parte, Iglesias admitía que "no había metido siete goles en el Fifa en toda la vida", añadiendo que, tras la remontada, fue ya "a full". Además, tenía "claro" que le van a dar caña en las redes, pues ha "metido casi más goles aquí que en LaLiga". Por último, soltaba presión: "Lucas Pérez es el favorito. En la primera parte, todo estuvo bastante igualado, pues Joel paró muchísimo. Ha sido bastante engañoso. Luego, en la segunda hubo más espacios y le pillé en las contras". Los jugadores reales hablaron entre ellos para felicitarse, añadiendo Borja que Jason se sentiría como él "tras el partido del Coliseum".



El Betis de Borja Iglesias se enfrentará mañana en los cuartos de final, a partir de las 19:30 horas, al vencedor del duelo de esta noche entre Sergi Roberto (Barcelona) y Edu Expósito (Eibar).