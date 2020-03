Liverpool y Bayern, dos de los grandes que quieren a Fabián

"A corto plazo, está centrado en Nápoles. El equipo ha sufrido muchos cambios, Ancelotti incluido, y está viviendo un año complicado a nivel deportivo. ¿La renovación? La hemos dejado aparcada hace un tiempo ya hasta final de temporada. Obviamente, hay varios clubes importantes que han preguntado por él, por su situación, que vienen preguntando activamente por él, y de ello hemos informado al Nápoles, obviamente. A día de hoy Fabián tiene que pensar en el Nápoles y al final ya se verá. Lógicamente, haber sido el mejor jugador del Europeo sub 21, llevar tres temporadas (Betis y dos e Italia) muy buenas y ser titular con la selección española lleva a que estos clubes muestren interés en él. Nosotros se lo trasladamos al Nápoles. Y estos clubes todos tienen claro que es un mediocampista que va a ser uno de los jugadores de la década. En eso coincidimos todos", indicó su agente, Álvaro Torres (You First Sports), este viernes en una entrevista concedida a Marca. Y es que a nadie se le escapa que el excanterano del Real Betis va a dar el gran salto este verano.

La cuestión es a dónde. En España se habla mucho de Real Madrid y FC Barcelona, lógicamente, pero en Inglaterra se le relaciona con el vigente campeón de la Champions League, el Liverpool FC, mientras que en Alemania se le coloca la camiseta del Bayern Minich. Casi nada.

En Heliópolis, obviamente, están muy atentos. No ya porque se trate de un bético reconocido y de un excelente 'comercial' de la cantera verdiblanca, sino porque la probable subasta va a propiciar que, por el mercanismo de solidaridad, la entidad que dirige Ángel Haro vaya a ingresar un buen pico cuando el palaciego cambie de aires.