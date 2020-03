2-3: El Betis de Borja Iglesias se queda en cuartos por un 'hat-trick' de Enrich

El Betis de Borja Iglesias no logró el pase a las semifinales de LaLiga Challenge, sucumbiendo en el alargue (2-3) ante el Eibar de Edu Expósito, una auténtica incógnita, pues se había plantado en esa fase sin jugar frente al Barcelona de Sergi Roberto, a quien su patrocinar, Konami, prohibió participar en este torneo benéfico de Fifa 20. Un 'hat-trick' de la versión virtual de Sergi Enrich, mucho más atinado que su alter ego en la vida real, decidió frente a los tantos de Canales y el mismo Borja.



El 'Panda' confió de nuevo, como en cuartos ante el Getafe CF de Jason Remeseiro, por un ofensivo 1-4-4-2 en el que Joel estaba escoltado por Emerson, Mandi, Bartra y Álex Moreno, con Fekir y Joaquín partiendo desde los extremos, mientras que Guardado y Canales generaban por dentro para el propio Borja y Loren.



El resultado, un encuentro de nuevo abierto en el primer tiempo, con Joel y Dmitrovic evitando que el marcador se moviera. Especialmente, el serbio, que detuvo un penalti en el minuto 24 a Joaquín, que estrelló antes el balón en el palo. Inui perdonaría después, justo en la antesala del 1-0, obra de Canales de tiro cruzado, a nueve del intermedio.



Nada más volver de vestuarios, Borja anotaba la que parecía la sentencia. Amagó entonces el gallego con un cambio conservador, si bien se contuvo, lo que aprovechó el Eibar para recortar distancias por medio de Sergi Enrich. Los porteros mantuvieron su alto nivel en esta fase, al tiempo que el poste evitaba el empate de Orellana.



Los anfitriones apostaron por Tello en lugar de Joaquín, aunque sería Loren el que tuvo el triunfo, cruzando demasiado su disparo. Dmitrovic mandó a córner la intentona postrera de Guardado. El 'Panda' recurrió a Carvalho en la recta final en detrimento de Canales.



Al final, una contra acabó con las esperanzas verdiblancas, pues un error en el despeje permitió a Enrich igualar casi con el tiempo cumplido. Aleñá, cambio a la desesperada del Betis, tampoco logró marcar, mientras que Enrich, fuera de tiempo, concretaba su 'hat-trick' para concretar la remontada.



"Empecé muy bien, pero luego la he cagado. Cambié a Canales, que es mi vecino, pared con pared. Me ha puesto nervioso con los golpes que ha pegado; fue una mala decisión", bromeaba Borja Iglesias tras el encuentro, que definió como "muy guay, muy divertido", mientras que Edu Expósito confesó haberle dado "varias patadas al sofá" con el 2-0 y se vanaglorió de un cambio de sistema "que salió bien". Borja va ahora "con Edu, para decir que me ha echado el campeón", reafirmándose en que está "súper agradecido de poder participar en este evento benéfico", que había recaudado hasta entonces casi 128.000 euros para luchar contra la pandemia del Covid-19, gracias a los cien mil que ha donado LaLiga.