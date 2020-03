La entrevista más simpática y 'personal' de Borja Iglesias

Hay muchas formas de 'matar' el tiempo durante esta cuarentena. Hay quien prefiere usarlo delante de la televisión viendo series o películas en alguna de las conocidas plataformas. Hay quien prefiere pasarlo entre fogones, o leyendo. Pero, también los hay que emplean su tiempo en colaborar con buenas causas, en intentar poner un pequeño granito de arena en diferentes iniciativas. Entre estos se encuentran jugadores como Canales, que ha creado Coronavida, para recaudar dinero para la Compañía Hijas de la Caridad para ayudar a las personas más necesitadas en Andalucía, o Borja Iglesias, que está participando en el Torneo FIFA organizado por Ibai Llanos con fines solidarios.



El delantero verdiblanco superó en los octavos de final al Getafe de Jason Remeseiro 1-7. Tras el encuentro, el jugador ofreció unas simpáticas declaraciones desde el salón de su casa, recogidas por el micrófono de su pareja confeccionado por un rollo de papel higiénico, en las que valoró el pase a los cuartos. "Nos ha costado al inicio, se han puesto por delante, el partido se nos ha tambaleado un poco, pero todo ha ido bien, hemos sido capaz de remontarlo, hemos hecho goles, que era lo más importante", comenzó declarando el jugador, que admitía que había sudado de lo lindo para superar al conjunto azulón. "Mira como estoy -dijo entre risas señalándose la camiseta sudada-, hemos peleado mucho. Sabíamos que podíamos hacer daño. Hemos sido capaces de conseguirlo y estamos muy contentos".



Cuestionado por su pareja por si había sido capaz de dormir bien los últimos días debido a la tensión propia del encuentro, Borja admitió que "menos de lo habitual" porque había "invertido muchas horas preparando el encuentro", aunque se felicitaba porque "al final, había dado sus frutos".



Del mismo modo, Borja reconocía, entre bromas, que él no había sido el 'culpable' de que le encajaran el primer gol, ya que era su novia, Teresa, la que manejaba el mando en esos momentos. "Sabía que se iba a especular con esa posibilidad. Ha empezado jugando Teresa, pero cuando he visto que nos han marcado, hemos cambiado el mando y nos ha ido bien ese cambio, he entrado con fuerza y hemos remontado bien".



En cuanto al rival que esperaba para cuartos, el bético negó que tuviera ninguna preferencia, señalando que su única intención era que se recaudase el mayor dinero posible.





A todos los aficionados del Betis que se hayan sentido ofendidos,les pido perdón. Sólo es un torneo benéfico en el que estamos aportando todos nuestro granito de arena.

Creo que se ve de sobra el buen rollo que hay en la entrevista con @BorjaIglesias9 ? — Jason Remeseiro (@JasonReme23) March 21, 2020

También tuvo que comparecer el rival de Borja Iglesias,, para pedir disculpas por algunos de los comentarios que hizo durante el encuentro y por el que muchos béticos se sintieron ofendidos.El jugador del Getafe justificó la goleada encajada en el torneo benéfico y la achacó a una posible revancha por parte del bético por lo que pasó en el Coliseum,que sí le pitaron en las mismas circunstancias a Álex Moreno.Borja Iglesias se enfrentará esta tarde, a partir de las 19:30 horas, al Eibar de Edu Expósito en los cuartos de final que completarán el Leganés-Athletic (18:30 h), Alavés-Atlético de Madrid (19:00 h), y el Villarreal-Real Madrid.