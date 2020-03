Guido: "Los futbolistas somos unos privilegiados"

El desembarco de Guido Rodríguez en el Betis no ha sido del todo fácil. Llegado el pasado mes de enero, ha tenido que adaptarse a marchas forzadas a un fútbol distinto al mexicano, de donde venía de ser el jugador más destacado del campeonato, y ahora, apenas dos meses después de su llegada, ha visto cómo se paraba la competición por culpa de la expansión indiscriminada del coronavirus, una circunstancia que está viviendo con preocupación. "Todo empezó a modo de broma y después la cosa se fue poniendo cada vez más seria. En España e Italia no hicieron las cosas a tiempo. Por suerte en Argentina sí. Los futbolistas somos unos privilegiados con esto del coronavirus, porque estamos en casa, no tenemos que ir a trabajar", indicó el jugador del Betis, en entrevista con Ataque Futbolero.

Pese al confinamiento, el centrocampista argentino reconoce que siguen trabajando bajo la supervisión de los técnicos y los médicos del Betis. "Estamos hace 10 días adentro de casa con mi novia. Solo salimos para ir al supermercado. El Betis es un club que tiene la capacidad de unirse rápidamente a las campañas de concientización, de recaudar fondos. El último viernes que estuvimos en el club, el doctor nos dio un plan de entrenamiento. Desde el club nos van a mandar bicis fijas a nuestras casas para que ejercitemos", reconoció.

Al margen del Covid-19, Guido Rodríguez explicó en la entrevista que se encontraba ilusionado con la posibilidad de representar a su país en la Copa América que se iba a disputar el próximo verano y que ha tenido que ser suspendida por la pandemia. "Lo principal es la salud y había que suspender todo. Pero del lado del jugador, quería jugar ya. Quería ir a la convocatoria con la selección argentina y jugar la Copa América. Cuando le agarras el gustito a jugar con la selección quieres estar todo el tiempo", apuntó.

Por último, Guido también habló de la posibilidad de volver al fútbol argentino. Salido de la cantera de River, el bético admite que le "gustaría volver en algún momento al fútbol argentino", aunque de momento tiene contrato con el Betis hasta 2024.