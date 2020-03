Joaquín: "Tengo muchas dudas sobre la vuelta a la competición"

Joaquín Sánchez, capital del Real Betis, ha repasado para los medios oficiales del club verdiblanco cómo lleva el confinamiento en casa, cómo son los entrenamientos y sobre todo, qué deparará el futuro en cuanto a la vuelta a la competición. Precisamente de esto último, el portuense tiene muchas dudas, porque no cree que sea tan fácil como se ha intentado hacer ver en los primeros días del parón. "Es a lo que más vueltas le doy, la hora de volver, las fechas... tengo muchas dudas la verdad porque ya no es solo terminar con todo esto, es el coger el día a día, el que la gente pueda ir al estadio porque que comience LaLiga sin que la gente pueda ir al estadio tampoco lo veo. Entiendo que hay muchos intereses de por medio, y que puede ser un fracaso no reanudar LaLiga lo antes posible pero me cuesta ver un final donde pueda terminar todo el mundo contento. La situación es grave y lo mas importante es que esto se solucione lo antes posible y volver a la normalidad, pero no creo que esto sea de un día para otro, esto tendrá un proceso y eso es a lo que más vueltas le doy, es una situación muy delicada", ha admitido el futbolista bético.

Entre otras cosas, porque los jugadores necesitarán un periodo para volver a coger el ritmo de competición, aunque también comprende el punto de vista que pueda tener Tebas, presidente de LaLiga. "Es entendible desde su punto de vista. El cerrar la temporada a falta de diez u once partidos es un problema en todos los sentidos incluso para los propios equipos, lo que sí es verdad que lo primordial es acabar con esa situación, desgraciadamente con todas las víctimas que está aumentando y lo primero es parar todo esto. A partir de ahí, intentar reanudar la vida como se pueda, pero está claro que ahora mismo lo más importante es la salud de la gente y que se pueda hacer vida normal lo antes posible. Pero entiendo que desde el punto de vista de Tebas es un problema muy grande que se cancele la Liga", ha asegurado

Por ello mismo, la competición ha parado de forma oficial hasta que el Gobierno decrete que se pueda volver a jugar: "Viendo lo que está sucediendo es lo más normal porque no se sabe cuándo va a acabar esto. Al final poner una fecha es cogerte los dedos, estamos en un momento donde lo primordial es que la gente se cure, terminar de matar a este virus y a partir de ahí creo que también habrá un tiempo de adaptación a lo que es la vida normal. Creo que es difícil ver ahora mismo una fecha donde se pueda reanudar todo esto".

En cuanto a su día a día y los entrenamientos en casa, Joaquín ha explicado: "Hay días que se hacen más largos pero lo sobrellevamos con el trabajo que tenemos que hacer y ocupando las horas más libres haciendo otras cosas, pero es verda que no es fácil. Me levanto a las 10 más o menos, desayuno y hago el trabajo físico, cuando es mucha tarea intento partir una parte por la mañana y otra por la tarde, así hago más ameno el día".

Sin embargo, Joaquín ha recoocido que a su edad se le hace más complicado trabajar en casa en solitario: "Para la juventud a lo mejor es más fácil el coger el ritmo pero a mí esto me parte en dos, yo necesito más tiempo a la hora de coger ese ritmo y ese físico, y aunque uno intenta hacer en casa todo el trabajo que le mandan y exigirse pero no tiene nada que ver con los entrenamientos, los partidillos, el ritmo y el tener el contacto con el balón, al final todo eso se pierde".

Pero ese trabajo en casa es fundamental para volver a la competición lo mejor posible: "El mantener la forma física dentro de lo que se pueda es fundamental a la hora de arrancar. El ritmo de competición no lo vas a tener pero sí vas a tardar menos en adaptarte, es fundamental no perder el tono muscular y el mantenerte activo, como profesionales debemos tenerlo intacto para cuando se reanude. Pero sí vamos a tener un periodo de adaptación para aclopar todo lo que veníamos haciendo. Hay días que trabajo más que cuando iba a la ciudad deportiva... Es normal también porque psicológicamente cuesta más porque uno trabaja solo, tienes que motivarte tú solo y eso implica el que tu te exijas un poco más. Tenemos un grupo de WhatsApp los compañeros y ahí vamos comentando las cosas del día a día. También nos mandamos vídeos y nos reímos, es fundamental no perder el contacto".

Además, el parón llegó en el momento más inoportuno, tras ganar al Real Madrid en casa: "El equipo iba a tirar para arriba con la moral y la confianza que da ganarle a un equipo como el Real Madrid. Además, personalmente estaba en un buen momento, jugando y marcando goles y al final todo eso no es fácil cogerlo, parar así en seco te hace perder ese ritmo y esa confianza".

Por último, Joaquín ha confesado como ocupa las horas libres en casa: "Soy de hacer el carajote en las redes sociales, no soy de Play, soy más de películas, alguna serie, pero sobre todo de películas en familia. Muchas veces por trabajo uno no pasa el tiempo que le gustaría con la familia pues ahora hay que aprovecharlos. Es verdad que hay días que piensan 'ojalá estuviera concentrado' pero bueno, es normal. Recibo mensajes agradeciendo los momentos de risas que les hago pasar, yo agradecido también. Me lo paso genial además con la familia, con mis niñas y mi mujer".