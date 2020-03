Fekir: en boca de propios y extraños

Estaba completando una notable temporada de debut en LaLiga hasta que el dichoso y maldito coronavirus se ha cargado él solo casi todas las competiciones en los cinco continentes. Y notable porque a un campeón del Mundo siempre hay que exigirle un plus. Quizás, le ha faltado regularidad en sus aportes, pero no se pueden quejar en el Betis del rendimiento de Nabil Fekir (siete goles, tres asistencias y seis penaltis provocados en 23 partidos oficiales, algo menos de 2.000 minutos de juego).

La ficha más alta de la plantilla y uno de los desembolsos mayores de su historia (en el 'Top 5', pero podría colocarse segundo con las variables, mientras no se ejecuten las del contrato de William Carvalho- está, como el resto de la plantilla, confinado en su domicilio hasta nueva orden, aunque también en boca de todos. Como si continuara compitiendo todavía. Su futuro es objeto de debate para propios y extraños, una muestra más de la entidad de un atacante que, para muchos, dio un paso atrás al cambiar Lyon por Heliópolis, pero que, de haber habido Eurocopa, quizás hubiera recuperado el caché de hace un par de años, cuando el Liverpool puso sobre la mesa 60 millones de euros para llevárselo a la Premier League, operación frustrada por una presunta lesión de rodilla que no existía y por las malas artes del anterior representante del '8'.

Haro y Catalán, en otro movimiento de quilates, inesperado para la mayoría, lo reclutaron el verano pasado para un Betis que todavía conservaba a Lo Celso en su plantilla -acabaría saliendo cedido al Tottenham por 16 kilos, con una opción de compra creciente a partir de 32 que los 'Spurs' ejecutaron en enero pasado- pese a que no disputaría competiciones europeas. El francés costó un fijo de 19,75 millones de euros, pagaderos en tres cómodos plazos durante un bienio, más otros 10 en bonus complicados de agotar.

El Betis calcula que, en el peor de los casos, tendría que abonar unos tres millones más por un Fekir que, como ya avanzó este periódico, se encuentra muy asentado y contento tanto en Heliópolis como en la ciudad. No tiene, por tanto, intención alguna de moverse de momento, razón por la que habría rechazado hasta tres propuestas en firme por emolumentos superiores a los que percibe aquí (unos 3,5 kilos netos por cada una de las cuatro temporadas que firmó).

Después, saltó la noticia de que varios clubes históricos, la mayoría asiduos de la Champions, se habían acreditado para ver sus evoluciones en directo, desvelándose que Real Madrid y Milan serían los principales interesados. En los mentideros blancos se da por hecho que Florentino Pérez se habría quedado prendado del ex del OL tras su partidazo contra los merengues (2-1) en la Avenida de La Palmera, último de ambos antes de la crisis del Covid-19, al tiempo que la enésima revolución 'rossonera' pasaría por invertir unos 40 millones de euros por el galo.

Mientras tanto, en su país se preguntan si la revalorización de Fekir ha sido o no una realidad, exhibiendo las frías estadísticas y llegando a la conclusión de que, en España, ha caído de pie por sus regates y gestos ante los medios de comunicación y los aficionados. Con todo, entienden que su valor en el mercado estaría en lo que fija una web especializada como Transfermarkt: 40 millones de euros.

Así opina, tras el análisis antes mencionado, una publicación tan prestigiosa como France Football, que lanzaba una encuesta al respecto entre sus lectores que registra ya más de 3.200 votos. Ganaba la opción 'más de 40 kilos' (con un 45%), seguida de '40 es el precio correcto' (41%). Cerca de lo que establece el Observatorio del Fútbol CIES, que habla para el mediapunta bético de una horquilla de tasación que oscila entre los 40 y 50.

En la planta noble del Villamarín siempre caminan con las espaldas cubiertas y ya tienen hechas todas las cuentas, si bien Nabil no saldrá salvo extrema urgencia -no existe pese a que no haya Europa League, pues la venta de Lo Celso ha cuadrado éste y el próximo presupuestos- o el jugador lo pida, que no es el caso. Con una cláusula de rescisión de 90 millones, los rectores verdiblancos empezarían pidieron no menos de 50 en una hipotética negociación, pues el 30% de la plusvalía irán para el Lyon (20%) y el propio Fekir (10%). Federico Martínez Feria, director general del Betis, confirmaba que no habrá que prescindir de fichas altas sin Europa.