La tajada del Betis por Fabián podría rondar los cinco millones

Uno de los nombres llamados a animar el próximo mercado estival es el de Fabián Ruiz. El canterano bético es uno de los jóvenes con más talento del Viejo Continente y, tras experimentar una progresión exponencial en el Nápoles en las dos últimas temporadas, no han sido pocos los equipos que se han interesado en él, principalmente, los dos grandes de España, el Real Madrid y el F.C. Barcelona.

Con contrato hasta junio de 2023 en vigor, el cuadro partenopeo lleva desde finales de la temporada pasasa intentando ampliar su contrato para evitar la fuga de uno de sus mayores talentos, pero la crisis deportiva por la que ha atravesado esta temporada el equipo ha frenado la negociación. La destitución de Ancelotti, principal valedor del palaciego, le hizo replantearse su situación en el equipo. "El Nápoles ha sufrido muchos cambios, Ancelotti incluido, y está viviendo un año complicado a nivel deportivo. ¿La renovación? La hemos dejado aparcada hace un tiempo ya hasta final de temporada. Obviamente, hay varios clubes importantes que han preguntado por él, por su situación, que vienen preguntando activamente por él, y de ello hemos informado al Nápoles, obviamente", reconocía hace unos días su agente, Álvaro Torres (You First Sports) al respecto.

De estas palabras se infiere que se espera un verano movidito en torno al jugador criado en la cantera verdiblanca, algo a lo que estará evidentemente muy atento el Betis, pues de un presumible traspaso podría sacar una buena tajada. El centrocampista llegó a la cantera bética con ocho años y se marchó con 22, por lo que el club de La Palmera obtendría un 4,5% (sobre un máximo del 5%) en caso de cualquier traspaso internacional del jugador -no valdría entre dos clubes italianos-, en virtud del conocido como mecanismo de solidaridad.





El Barça de Setién, al acecho

En Italia aseguran que el Nápoles está dispuesto a pedir por él no menos de 100 millones de euros, por lo que estaríamos hablando de una cantidad cercana a los cinco millones para el Betis. En Barcelona, su nombre está subrrayado desde hace tiempo y ahora con Setién en el banquillo se ha convertido en una prioridad, si bien, los azulgranas no parecen dispuestos a abonar esa cifra por el jugador. Según la edición de este jueves de 'Mundo Deportivo', en Can Barça se debaten entre el internacional español y el jugador del Tottenham Ndombele, siendo ésta la opción más asequible, porque su tasación estaría por debajo de los 50 kilos.

Con todo, en la zona noble del Villamarín siguen muy de cerca cada movimiento que pueda ver alrededor de Fabián por lo que ello les pueda reportar.