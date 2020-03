Álex Moreno, a Vaclik: "Que mi mejor gol sea en el derbi y todos contentos"

Como todos, Álex Moreno pasa de la mejor forma que puede el tiempo confinado en su domicilio. El joven carrilero zurdo, protagonista en los medios oficiales este mediodía, donde ha relatado cómo está viviendo la crisis del coronavirus, cómo se ejercita para mantenerse la forma y sus impresiones sobre los escenarios que se prevén para lo que resta de temporada, entre otros asuntos menos trascendentales.

"Han pasado dos semanas pero parece que sean muchas más. Ahora hay que esperar a que pase todo, que todos nos quedemos en casa, entrenando para cuando se reanude LaLiga estar lo mejor posible", comenzaba el de Sant Sadurni d'Anoia, que reconocía que ejercitarse en casa "no es lo mismo que entrenar en la Ciudad Deportiva", pero que hay que "afrontar las cosas como vienen".

"Cada jugador tiene alguien asignado del cuerpo técnico que nos manda los ejercicios que tenemos que hacer cada día y con eso intentar no irnos del físico, del peso y de la rutina para cuando comience LaLiga, que puede ser dentro de un mes o cuando sea, pero hay que estar preparados", añadía el jugador, que apuntaba que en estos momentos "lo principal es que nos cuidemos bien, que estemos todos bien, nuestras familias y la de los compañeros y que todo se solucione lo antes posible".

En cuanto a cómo pasa el tiempo en casa, Álex Moreno confesó su pasión por la plataforma Netflix, donde sigue actualmente la serie Van Helsing. Le espera la segunda temporada de Élite cuando termine, y, entre capítulo y capítulo, suele echar mano de las redes sociales, aplicaciones como el 'Tik Tok', o los videosjuegos, con los que pretende acercarse un poco más a los aficionados. De hecho, estos días está sorteando una camiseta entre los usuarios de Nintendo Switch y Mario Cars.





Con ganas de derbi

Al margen de su día a día durante el confinamiento, el lateral catalán también analizó la actualidad del equipo, admitiendo que el parón les llegó "un un momento bueno para seguir compitiendo" tras el triunfo ante el Real Madrid y a las puertas del derbi ante el Sevilla.

En opinión del ex del Rayo, LaLiga debería acabarse aunque ello supusiera tener que renunciar a parte de sus vacaciones. "Hay mucho en juego. Ascensos, descensos. Acabar LaLiga son ingresos y sería un problema no acabarla. Creo que se va a acabar, aunque sea un poco más tarde y nos quiten un poco de vacaciones, pero yo lo que quiero es acabarla. Mucha gente tiene cosas en juego".

De reanudarse, el primer envite que les esperaría a los béticos, si no hay modificación también del calendario, sería el encuentro ante el eterno rival. "Esperamos poder jugar el derbi y poder ganarlo y que sea mi mejor partido y mi mejor recuerdo de esta temporada", apuntaba el lateral, que no dudaba también en responder a Vaclik, el portero del Sevilla, que ha asegurado en una entrevista reciente que su mejor parada de la temporada fue la que le hizo al propio Moreno en el derbi del Villamarín. "Si fue su mejor parada, en el siguiente derbi será mi mejor gol y así todos contentos", bromeaba.

Por último, el otrora jugador del Rayo se detuvo ampliamente en un asunto en el que él ha tenido un protagonismo esencial, las polémicas por el VAR, principalmente, después del partido contra el Getafe en el que el colegiado decretó penalti por una mano del bético y no lo hizo en una jugada idéntica del azulón Ángel. "Antes había una norma que si era involuntaria no era penalti, pero, ahora, si te toca, aunque sea de rebote,lo es. Hay que tener mucho cuidado, intentar no sacar los brazos. He tenido problemas por intentar saltar en alguna jugada, hay que intentar aprender de esas acciones y que no vuelvan a pasar. Al final, cuando ves que pasan en muchos partidos de LaLiga, se entrena cada día para que no vuelva a pasar, pero lo que más me molesta de ese partido (Getafe) es que no se pite la mano de Ángel. Que no entre el Var en esa jugada y sí en la mía... Que las dos son penaltis, pues sí, pero que se piten las dos", terminaba el jugador.