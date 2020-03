El futuro de Feddal, un asunto aplazado

No pudo ser. El Valencia, que llegó a ofrecer dos millones fijos y otros tantos en variables por el traspaso de Zou Feddal, al negarse el Betis a una cesión con opción o, incluso, obligación de compra, no convenció al club verdiblanco para que se desprendiera en enero ni en febrero del hispano-marroquí, que terminará el curso 19/20 en Heliópolis, si es que se reanuda LaLiga. Después, su destino está en el aire. Con sólo una temporada más de contrato y último en la rotación para Rubi, Feddal (30) tendrá la sartén por el mango, pues el próximo mes de enero podría decidir libremente su destino, a coste cero además para los interesados, ya que no tiene pinta de que vaya a renovar.



El Valencia, que ya sabe que sería más barato reclutarle, no lo pierde de vista, pues gusta a sus técnicos, que tendrán que recomponer casi al completo el eje de la zaga. Sólo Gabriel Paulista es fijo, pues Garay, lesionado de gravedad, no ha renovado y cuenta ya con 33 años, al tiempo que Mangala, casi inédito, debería dejar la disciplina blanquinegra, pese a que Mendes querrá tener las espaldas cubiertas -le queda un año más-. Por último, se escucharán ofertas por el decepcionante Diakhaby. Es cierto que regresan de cesión Jorge Sáenz y Roncaglia, aunque no le encajan del todo a Albert Celades, que pide dos centrales como poco para verano.



Según Plaza Deportiva, suenan Meré (Colonia) y N'Dicka (Eintracht), aunque Feddal, aparte de más barato, conoce la ciudad -militó en el Levante- y está adaptado a LaLiga. Tienen una cuenta pendiente con él.







Un mal cálculo en casa