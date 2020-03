Fekir, en el radar del Arsenal

Aún no ha llegado la hora de abrir el marcado de fichajes de verano y el nombre de Nabil Fekir ya está sonando para varios equipos potentes de Europa. Ya informábamos días atrás que el propio jugador bético se encuentra muy feliz y asentado en Sevilla, por lo que hoy en día, no está por la labor de salir el próximo verano.

Concretamente, Fekir ya ha rechazado hasta tres propuestas en firme con unas condiciones económicas superiores a las que percibe aquí (unos 3,5 kilos netos por cada una de las cuatro temporadas que firmó). Tampoco es extraño ver en cada partido del Benito Villamarín a ojeadores de otros clubes siguiendo las evoluciones del campeón del Mundo, como han sido los recientes casos del Real Madrid y el AC Milan, al que ahora se añade un tercero: el Arsenal.

Según varios medios británicos, un emisario del conjunto 'gunner' ha estado en alguna que otra ocasión en el estadio de Heliópolis para ver en directo al '8' verdiblanco. Pero la cosa no queda ahí, y es que según medios como el Daily Star, el franco-argelino estaría en la 'short list' del Arsenal como posible refuerzo de cara a la próxima temporada.

Curiosamente se da la casualidad que llegaría para suplir a un exbético como Dani Ceballos, que tras finalizar su cesión en el Emirates Stadium regresará al Real Madrid. Sea como fuere, en el Arsenal no harán ningún movimiento hasta ver cómo termina la temporada tras el parón provocado por la crisis del coronavirus.

En el Betis están tranquilos

Haro y Catalán caminan con las espaldas cubiertas y ya tienen hechas todas las cuentas, si bien Nabil no saldrá salvo extrema urgencia -no existe pese a que no haya Europa League, pues la venta de Lo Celso ha cuadrado éste y el próximo presupuestos- o el jugador lo pida, que no es el caso. Con una cláusula de rescisión de 90 millones, los rectores verdiblancos empezarían pidieron no menos de 50 en una hipotética negociación, pues el 30% de la plusvalía irán para el Lyon (20%) y el propio Fekir (10%).