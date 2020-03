Joaquín valora el trabajo de los 'héroes invisibles'

No hay una sola ocasión en la que no se requiera la ayuda del jugador del Real Betis, Joaquín, que el jugador no responda con una sonrisa. El de El Puerto de Santa María apoya todas las iniciativas solidarias que se lo solicitan y se convierte en portavoz de incontables causas.



En esta ocasión, el jugador heliopolitano ha querido lanzar un mensaje para agradecer el esfuerzo que están haciendo agricultores, pescaderos y ganaderos andaluces en estos días tan duros en los que se ha paralizado prácticamente el país para intentar combatir al coronavirus. Sin embargo, estos héroes invisibles siguen al pie de cañón para llevar a cada supermercado productos de primera calidad.





"Quería agradecer a pescaderos, ganaderos, agricultores andaluces por tener productos de primera calidad en casa, y podamos disfrutarlos en casa. Gracias por vuestro esfuerzo durante este confinamiento y mandaros un fuerte abrazo", dice el betico en un vídeo que ha difundido el perfil oficial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.





?? El futbolista y Medalla de #Andalucía @joaquinarte manda en este ???un fuerte abrazo a marineros ?? ganaderos ?? agricultores ?? y a todo el sector agroalimentario por seguir ofreciendo calidad ???? en estos días de #confinamiento por #COVID2019 #SoisNuestrosHeroresInvisibles pic.twitter.com/gbA6BiO8x6 — Consejería AgriPesca (@AgriculturAnd) March 27, 2020

Una vez más, Joaquín, que el pasado 28 de febrero recibio la, ha vuelto a demostrar su compromiso con su tierra.