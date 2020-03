Loren: "Aquí he logrado todos mis sueños, menos un título"

Durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, el delantero del Betis Loren Morón también ha sido cuestionado, lógicamente, por sus planes de futuro y el interés del Barcelona semanas atrás, así como su relación con Borja Iglesias y con Fekir.

- Se la jugó en verano y le ha salido muy bien. Era arriesgado.

- Es verdad que la temporada que estoy haciendo es muy buena, pero soy perfeccionista y ambicioso; siempre quiero mucho más en lo colectivo y lo individual. Nadie se imaginaba esto en verano, mi rendimiento desde el principio. Hablé con el nuevo míster y me dijo que confiaba en mí, pero era una situación complicada. Quise quedarme aquí y revertir toda la situación del año anterior. Estoy muy contento por el cariño de la gente y por mi rendimiento; y que sea por mucho más.

- Su relación con Quique Setién ha sido de más amor que odio, pero sorprende que lo pidiera para el Barça cuando no le dejó rascar bola en la 18/19.

- Fue el que me dio la oportunidad de debutar. Tanto a él como a su cuerpo técnico, siempre les estaré agradecido. Tengo y tendré palabras siempre buenas para él. Es cierto que con Quique he vivido lo bueno y lo malo en poco tiempo, que es lo que más choca. Con el estilo del segundo año, brillaban más los mediocampistas. Arriba, también existíamos, pero hacíamos un trabajo invisible. No se veía o no se valoraba. Ahora, también se hace mucho y, por suerte, entra el gol. Fue una temporada dura, aunque ya pasó. Le estoy agradecido y, aunque ese no fuera mi mejor año, se ve que algo bueno se hizo cuando dicen que me ha querido en enero.

- La relación entre entrenador y delantero suele ser complicada.

- No pienso que los entrenadores sean caprichosos o que mi estilo no guste. Cada uno tiene sus gustos y hay miles de entrenadores y de delanteros. Con algunos eres menos compatible. A José Juan Romero, al llegar, el Loren que vio no le gustaba. Normal, porque venía de una temporada en la que me faltó confianza, pero revertí la situación. No me regaló nada, me lo gané yo. Y ahora tenemos una gran relación. De padre-hijo. También es cierto que mi estilo de juego ha evolucionado.

- Sí, porque Loren Morón es más Benzema que Luis Suárez, para entendernos. Aunque admitirá que antes se asemejaba más al uruguayo que al francés.

- Como mejor me siento es con libertad arriba. Puedo caer a banda, venir a recibir, aguantar balones. Salvando las distancias, Benzema es ese tipo de futbolista al que me asemejo jugando por su estilo. José Juan es el que más partido me sacó hasta la fecha, alternándome en las bandas, viniendo a recibir... Es complicado de hacer en el fútbol profesional. Me siento muy cómodo con el estilo de Rubi, cayendo a las bandas, con libertad. No soy un delantero típico. Tampoco un extremo, pero no me importa entrar por ahí cuando es necesario; me apaño bien e intento aportar.

- ¿Qué le deparará el futuro?

- He llegado un poco tarde al futbol de elite. También tengo cosas a favor por ello. Soy consciente de lo que cuesta conseguir las cosas. Una vez que lo tengo, no quiero desaprovecharlo. El Betis lo ha hecho todo por mí desde que llegué con 20 años. He conseguido todos mis sueños aquí; se ha hecho realidad llegar a Primera división, asentarme, jugar competiciones europeas. Todos, salvo un título. Por la edad que tengo, valoro todo mucho más y quiero saborearlo todo. Quiero aprovechar todo lo que venga. Sé que el futuro va a ser bueno. Si tuviera que seguir aquí, perfecto. No me supondría ningún problema. Es mi casa, es mi tierra, es mi club, es mi gente. Pero ni me planteo el futuro; vivo al día.

- ¿Y cómo se come llevarse estupendamente con Borja Iglesias, su gran rival por un puesto?

- Con Borja, la relación es fantástica. Es con el que mejor me he llevado de los de mi misma posición, aunque nunca me he llevado mal con ninguno, pues no es mi estilo ni mi carácter. Todo lo bueno que le pase, me alegrará. ¿El cambio en el Fifa? No me lo tomé mal; yo lo habría hecho también, porque iba ganando. Hemos hablado y nos gusta jugar juntos. Somos compatibles y nos beneficiamos cada uno del juego del otro, de los movimientos. Nos entendemos, pero no mandamos en eso. El cuerpo técnico apuesta por un solo delantero. Hay competencia, pero nos lo tomamos bien. Muy bien dentro y fuera nuestra relación, la verdad.

- ¿Se imaginaba jugar algún día con un campeón del Mundo?

- Cuando llegué al Betis hace seis años, era inimaginable verlo como está ahora y que yo pudiera vivirlo como protagonista. No era ni por asomo lo de ahora. Eso habla muy bien del trabajo del club. Futbolistas como Canales, Bartra, Carvalho, Lo Celso o Fekir, y que no vengan a retirarse, sino a gran nivel, llaman mucho la atención. Cuando salen las informaciones en verano, la gente se lo va creyendo cada vez más. Gio cuando salió era un futbolista de envergadura y mira qué temporadón hizo. Los otros que hemos nombrado, igual... Cuando me subieron, con el primero que coincidí fue Bartra en una presentación: él fichaje y yo, promocionando. Flipaba de estar junto a él y de que Marc estuviera en el Betis. El problema entre comillas es que todos se enamoran de Sevilla y del club, y quieren quedarse, por lo que es más complicado jugar cada año (risas). Al final, entre los futbolistas funciona el boca a boca. Cuando estos jugadores tan importantes hablan con otros que están o han estado y hablan maravillas del club, quieren venir. Y luego no se quieren ir.

- ¿Y con Fekir?

- A nivel futbolístico, todo el mundo está viendo cómo es Nabil. Impone. Te sorprende día a día. Piensas que, si los dos tenemos las mismas piezas, cómo podemos funcionar tan distinto (risas); es buenísimo. Sorprende que un campeón del mundo como él sea tan humilde y esté tan implicado. Son jugadores 'Top', pero lo que más recalcaría es que son personas. Cuando juntas a 30, cada uno de su padre y de su madre, hay que mirar no sólo la calidad, sino lo extradeportivo. Si el director deportivo acierta en las dos cosas, eso habla muy bien de su trabajo. Si llega uno muy bueno, pero se carga un vestuario por sus manías o por su mal genio o por su falta de profesionalidad, malo. Y en el Betis han acertado.