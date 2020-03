Los momentos de bajón de Borja Iglesias

Borja Iglesias es uno de los jugadores de la primera plantilla del Betis más activos de la cuarentena. Ha fichado por un equipo de eSports, es asiduo en las partidas on-line con los más famosos 'gamers' y no para de hacer gala de su buen humor, lo que no quiere decir que no sufra, como todos, sus momentos de bajón anímico.

"Intento ser positivo siempre, pero tengo momentos. Esta mañana, cuando estaba a mitad de entrenamiento, he estado a punto de parar y decir que le den. Se lo he comentado al cuerpo técnico, estaba un poco agobiado. Pero luego reseteo, tengo ganas de estar bien, de que empiece otra vez todo y de estar a buen nivel porque puede ser un buen momento para mí", explicó el delantero del Betis en una entrevista en '#Vamos'.

"Sobre todo el primer día es muy raro. Cuando se va a entrenar es agradable, hay una dinámica de grupo muy cogida. Pero lo que más echo de menos es competir. Aunque sea por una posesión, mantener la pelota... Lo echo de menos porque es lo que más me gusta. Por mucho que entrenes en tu casa no es lo mismo", agregó, al tiempo que reveló que ha perdido "un kilo y medio" en esta cuarentena, pero destacó estar "bien de salud y eso es lo importante".

"Ojalá podamos volver a jugar. Tengo días en los que me levanto y digo 'Bueno, se reanuda seguro', y en cambio tengo otros en los que digo (resopla) 'Va a estar complicado'. Es una situación difícil de resolver y la gente que toma decisiones tiene un buen marrón", opinó.