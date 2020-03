Pepe Mel: "El Betis tiene el mejor equipo de su historia"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, aprovecha el tiempo que le permite el aislamiento domiciliario para preparar asuntos que en otras circunstancias no podría. Eso sí, valora la situación del equipo de sus amores, el Real Betis Balompié.

Dos ascensos (temporada 2010-2011 y 2014-2015) y pasar en apenas dos temporadas de subir a Primera a jugar competición europea. Este Betis de Rubi no termina de encontrar la forma de que le acompañen los resultados y Pepe es una voz autorizada que, como todo el mundo, tiene su opinión.

"Creo que el Betis juega bien, sin embargo no acaba de tener los resultados que le hagan ir hacia delante. Tiene un equipo que jugador por jugador es el mejor equipo de su historia. Al final, seguramente estará dónde le corresponde pero le está costando porque no enlaza esos tres partidos que le hace falta para estar arriba".

Respecto a la suspensión de los campeonatos por coronavirus, Pepel Mel ha compartido en Marca cual sería su situación "Una de las cosas que me preocupa es que cuando se inicie LaLiga, si es que se reanuda, necesitaremos un tiempo suficiente para recuperar la forma perdida", asegura Pepe Mel.

"Creo que es imposible acabar esta liga, no hay espacio en el calendario para tener un tiempo de preparación física y jugar los partidos que restan más el playoff. Lo que se me ocurre es que no haya descensos y que asciendan Cádiz FC y Real Zaragoza, que son los que lideran la tabla. Las televisiones mantienen el fútbol y son muy importantes, por lo que ahora se tienen que sentar los dirigentes para valorarlo".