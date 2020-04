Ceballos: "No hablé con Lopetegui; en Sevilla sólo podría ir al Betis"

Desde la llegada de Lopetegui al Sevilla F.C. el pasado verano de la mano de Monchi, se habló muchísimo del posible fichaje de Dani Ceballos por el conjunto sevillista, pues se trata de un centrocampista que gusta mucho al técnico del Sevilla. Ceballos, incluso, se dejó querer en más de una ocasión. Sin embargo, finalmente acabó jugando cedido por el Real Madrid en el Arsenal gracias al interés de Unai Emery, quien acabó despedido del conjunto londinense.

El Sevilla sigue en la búsqueda de un futbolista del perfil de Banega para la próxima temporada, pues ya se hizo oficial que el argentino se marcha libre cuando acabe esta temporada al Al Shabab asíático de la Arabian Proffesional League. Sobre la posibilidad de jugar junto a Lopetegui se ha manifestado Dani Ceballos en El Chiringuito, ha reconocido el interés del Sevilla en su fichaje el pasado verano, pero cierra ahora la puerta a esa posibilidad.

"Sí, también, y también se habla mucho del Betis. Cuando se me relaciona con estos equipos es por algo, pero tengo un gran cariño al Betis, soy muy bético y en Sevilla donde únicamente podría jugar es en el Betis", ha manifestado el centrocampista nacido en Utrera.

Ceballos, que no pudo salir del Arsenal en enero por una claúsula, ha indicado que no llegó a "hablar con Lopetegui para ir al Sevilla, es difícil, si puedo jugar en Sevilla sólo es en un equipo, el equipo que amo y que me ha dado la oportunidad de ser futbolista, que es el Betis. Pero ahora mismo es hablar de una cosa que no tiene importancia".

Cuando concluya la presente campaña, aún en el aire por la grave crisis que ha generado en el mundo el coronavirus, Ceballos debe regresar al Real Madrid, pues el Arsenal no dispone de opción de compra. Tiene contrato hasta el 30 de junio del 2023 con el conjunto merengue y si sigue Zinedine Zidane en el Madrid, que tiene overbooking en su plantilla, Ceballos volverá a estar en la parrilla de salida y protagonizará titulares en el próximo mercado de fichajes.