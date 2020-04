Los capitanes del Betis: "Siempre hubo predisposición para el acuerdo"

Son cuatro los capitanes del Real Betis Balompié: Joaquín, Guardado, Mandi y Javi García. Y los cuatro, en nombre de toda la plantilla verdiblanca y de los más de 400 empleados de la entidad heliopolitana, han explicado en los medios oficiales el sentir unánime tras llegar a un acuerdo para la reducción de salarios mientras dure esta situación de confinamiento por la pandemia de coronavirus.

El primero en tormar la palabra fue Andrés Guardado. El mexicano admitió que cada día se la hace más difícil estar en casa. "Al principio te haces la idea pero cada día me cuesta un poquito más. Hay que seguir con fuerzas con estas indicaciones que se nos dan y seguir siendo profesionales en casa, porque nunca sabes cuándo vas a volver a los entrenamientos, hay que estar lo mejor posible porque nunca va a ser igual trabajar en casa que en el campo de fútbol", decía el centrocampista para luego tomar la palabra Mandi: "Estoy intentando disfrutar de la familia, ser positivo, no es fácil porque son momentos difíciles para todo el mundo. También estoy procupado por la sitaución que hay en Francia y Argelia".

Por su parte, Javi García reconoció que está siendo "bastante complicado". "En Andalucía no está habiendo muchos casos pero en Madrid es otra historia, mi representante ha perdido a dos amigos, lo ha vivido de cerca, y al escucharlo te hace ver la magnitud de lo que está pasando. Gracias a Dios en mi familia todo está bien y espero que pase lo antes posible porque está siendo bastante duro", expresó el murciano.

Tambien tomó la palabra Joaquín, primer capitán, que desveló cómo fueron las negociaciones con el club para llegar a un acuerdo por la reducción de salarios: "Ha habido disposición y buena fe por todas las partes, hemos mostrado siempre un buen trato en un momento difícil y creo que desde el primer momento que el club se puso en contacto con nosotros siempre hemos arrimado el hombro en todos los sentidos, así se lo hemos hecho saber al club, lo primordial era el equilibrio y la estabilidad del club. Hemos llegado a un acuerdo, creo que estamos todos contentos porque no llegamos al ERTE y nos podemos levantar tranquilos. Somos muchos y ponernos de acuerdo no es fácil, pero ha habido predisposición y eso ha agilizado todo. Había que sensibilizarse con la situación y en ese aspecto la gente ha estado de chapó".

En la misma línea fueron las palabras de los otros tres capitanes. "Desde que escuchamos los rumores de otros clubes de que estaban negociando sabíamos que era cuestión de tiempo que nosotros también deberíamos entrar en esa negociación. Siempre hemos tenido predisposición de llegar a un acuerdo y estamos contentos con el resultado porque era importante para todos encontrar esa estabilidad. Saber qué va a pasar según pase una cosa u otra tiene a todo el mundo tranquilo", explicaba Guardado. "Así todo el mundo está tranquilo, estamos preocupados por el virus pero esta era la mejor solución para todo el mundo", resumía Mandi para luego tomar la palabra Javi Garcia: "Esto nos afecta a todos. Es la primera vez que vivimos algo así, hacían falta medidas excepcionales, nos iba tocar ayudar y siempre hemos ido por el buen camino para que toda la gente que trabaja en el club pudiese mantener el empleo y el sueldo. Gracias a Dios podemos ayudar, así que contentos por el acuerdo al que se ha llegado".

Y es que parte de ese dinero que no van a recibir los futbolistas se va a destinar a obras solidarias para luchar contra la pandemia de Covid-19. "Desde nuestra trinchera hemos puesto un granito de arena para luchar con los que lo necesitan. Estaba claro que teníamos que destinar una cantidad para ayudar en estos momentos tan difíciles", reconocía Guardado, a la vez que el central argelino dejaba claro cuál era la prioridad: "El fútbol es este caso no es lo más importante, estamos preocupados pero más por lo que pasa en general. Hay muchos casos en España, Francia y Argelia, donde tengo familia que está muy preocupada. No pienso mucho en el fútbol ahora, pienso en mi familia, la que está en Argelia, creo que es el país más afectado de África, así que el fútbol no me importa mucho ahora mismo".

Javi García también analizó la posibilidad de regresar a la competición y el tiempo que necesitarían para coger el ritmo. "En Madrid y Barcelona es todo multiplicado por diez comparado con Andalucía. Esto te hace pensar que se pueda retrasar un poco más, pero a día de hoy el fútbol pasa a cuarto plano. Si vuelve el fútbol estaríamos contentos por todo lo que significa, esa sería la mejor noticia, significaría que el virus se ha terminado, pero al final se está alargando y por mucho que nos esforcemos en casa no es lo mismo, si a eso le sumamos que cuando se reanude habrá que jugar muy seguido, puede haber más riesgo de problemas físicos y habría que hacer una minipretemporada".

Joaquín, en continuo contacto con la AFE, valoró los posibles escenarios en caso de una vuelta al fútbol, aunque dejó claro que todo está muy en el aire: "Se han estudiado muchas cosas pero a día de hoy todo es un mar de dudas. Se dijo que la fecha límite para competir era primeros de junio, ahora incluso dicen de jugar en agosto... Voy un poco en el hilo de mis compañeros, lo más importante ahora es frenar esto, es muy complicado saber cuándo y cómo se va jugar, ponerse fechas sería un error. Lo principal es parar este virus, que se tranquilice todo y luego ver cómo podemos volver a entrenar y competir. Todos queremos jugar, lo tenemos claro, porque es beneficioso para todos, pero por lo que hablo con la AFE y la RFEF las fechas están entre dos aguas porque no se sabe cuándo se va a poder controlar esta enfermedad".

Los capitanes quisieron mandar un mensaje de ánimo a todos los béticos, deseando que el balón comience a rodar lo antes posible pero siempre con seguridad. "El fútbol siempre es una manera de evadirse de los problemas, el fútbol se utiliza para muchísimas cosas, en México es igual, se vive con una pasión increíble, el fútbol mueve mucho y que pueda volver también podría ser beneficioso para todos. El significado de regresar es que todo se acabó y es muy importante. Todos echamos de menos los partidos y los entrenamientos y estamos deseando que se pueda acortar el máximo tiempo posible", finalizaba Guardado.

Mandi, entre bromas, incluso dejó claro que estaría dispuesto a jugar cada 24 horas en alusión a la posibilidad de jugar cada dos días: "Estando en casa 20 días me vale hasta jugar todos los días. Si aguantamos cada 72 horas creo que estaría bien, si así puede acabarse la Liga".

Por último fue Joaquín el que quiso mandar un mensaje de tranquilidad a todos los béticos. "Todos tenemos ganas de Betis pero en estos momentos el mensaje es tranuqilidad, dentro de la tragedia estamos avanzando, somos los primeros que queremos avanzar y que se juegue, pero ahora lo primordial es parar el virus y luego empezar con la mayor normalidad posible".