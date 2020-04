Guardado pedirá al Betis que le deje ir a los Juegos

No es fácil hablar de fútbol en estos momentos de emergencia sanitaria. Pero los profesionales están obligados a mirar más allá. Tanto, que algunos ya ponen su mirada en 2021, fecha para la que han sido aplazadas las grandes citas deportivas previstas para este verano, como es el caso de los Juegos Olímpicos.

En clave verdiblanca, eran tres los candidatos a estar en la cita de Tokio: Diego Lainez, Emerson y Dani Martín, como habitual integrante de la sub 21española. Y todos ellos tendrán a buen seguro su oportunidad en 2021. Pero Andrés Guardado también sueña con completar su excelente currículum con México, con la que ha disputado cuatro Mundiales, y estar por primera vez en su carrera en unos Juegos, para lo que espera la comprensión del Betis... y que le acompañen las fuerzas.

"Todo esto me perjudica para poder estar en los Juegos Olímpicos, es un año, no es lo mismo 33 que 34 años, y es más difícil cada año que las piernas te sigan respondiendo igual. Si llegado el caso me toman en cuenta, iba a hablar con la directiva y ver si me daban la oportunidad de ir. El PSV no me dejó ir (en Río 2016) y pensaba que tenía una buena relación, Raúl Gutiérrez me llamó y no me dieron chance. Me quedé con esa espinita, no me obsesiona, pero si se da, trataré de estar ahí", ha confesado en 'Fox Sports' el de Guadalajara, sabedor de que participar en la cita asiática le obligaría a perderse la fase decisiva de la pretemporada de la 21/22, pues la misma tendrá lugar entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

Además, el centrocampista verdiblanco, con contrato hasta 2022 tras su renovación en diciembre, no esconde que ya mira de reojo a su futuro más allá del césped, que no del fútbol, pues legustaría seguir ligado a este momento y se plantea iniciar los estudios para ser entrenador. "Estoy viviendo un ensayo de lo que van a ser mis primeros días de retiro. Me levanto y a dedicarse a la familia, le digo a mi esposa: 'Amor, tengo que hacer algo'. Mi intención sería estudiar para entrenador, me veo en el día de mañana vinculado al fútbol. Si algo pasa y dejo de jugar debo estar preparado y uno de los caminos es estudiar para el día de mañana seguir en el fútbol", señaló.

Pero, de momento, Guardado aprovecha estos días de confinamiento para disfrutar de su familia, algo nada sencillo en el día a día de la ajetreada vida de un deportista de élite. "Voy para 20 días encerrado, he salido para lo necesario nada más, buscar un poco de comida nada más; dentro de todo lo malo veo lo positivo, en ocho años que tengo con mi mujer y mis hijos nunca había estado tanto tiempo con ellos, estar 24 horas con ellos y poderlos disfrutar", agregó.

Por otro lado, el 'Principito' también se refirió a la situación por la que atraviesa en el Betis su compatriota Diego Lainez, que no ha gozado de las oportunidades que esperaba, por lo que podría salir cedido en verano, aunque su consejo es que no desista. "Siempre le digo que trabaje, trabaje y trabaje, que no hable, porque cuando hablas puedes estar enojado, puedes sentir que es injusto el fútbol contigo o el entrenador, pero tiene que trabajar, está en el momento de aprender, ser una esponja, ya si el día de mañana tiene éxito, va a aprender de esta situación".

Además, Guardado reconoció que al joven talento azteca le ha costado un poco adaptarse a la forma de trabajar y a la exigencia del fútbol europeo, aunque piensa que se encuentra en el camino adecuado para explotar todas las virtudes que ya demostró en su país. "Lo veo cada vez mejor, entrenando mejor, él vino muy distraído, era muy desordenado, las cosas que le decían tácticamente no lo hacía, eso lo ha ido aprendiendo y es cuestión de tiempo para que le den la oportunidad y demuestre la calidad", sentenció.