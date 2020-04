Rubi, sobre una Liga nueva, la prueba del vaquero y la dinámica del Betis

En la entrevista concedida para los medios del club, el entrenador del Real Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', habló sobre la preparación y el día a día de jugadores y cuerpo técnico a la espera del retorno de la competición, de lo que espera de sus jugadores y de lo apretado que será el calendario cuando el balón ruede nuevamente.

Sobre cómo está realizando las labores el cuerpo técnico, el entrenador bético afirmo que estos recopilan toda la información posible desde casa. "Tenemos reportes diarios y semanales de todos los jugadores", ha asegurado. En cuanto a sus funciones, ha explicado que en la primera semana de confinamiento se dedicó a repasar partidos del Betis esta temporada, entrenamientos y pensar en ejercicios para cuando la competición pudiera regresar.

El entrenador bético es sabedor de que aún falta mucho para la vuelta, pero tiene la esperanza de que se dé lo antes posible para no tener "la necesidad de recordar más cosas de la cuenta a los jugadores". "En principio deben haber olvidado pocas cosas, pero si pasan más semanas, habrá que repasar muchas cosas que trabajamos sobre la idea de juego, aunque eso el jugador lo tiene bastante asimilado", ha comentado.

Rubi entiende que el retorno de la competición dará lugar a una liga nueva de once partidos, ya que los equipos van a tener "un periodo corto para poner bien a los jugadores y preparar ese primer partido". "Creo que muchos resultados van a ser más sorprendentes de lo que podía haber pasado antes del parón por muchos motivos: erosiones en clubes por temas salariales, cosa que en el Betis no va a pasar; jugadores que van a llegar más justos en esos 15 días de preparación por llevar al límite la suya propia; un calendario comprimido... a lo mejor en tres semanas hay un equipo que de 15 puntos hace 12 y aparece en zonas que nadie esperaba, va a ser una liga nueva".

Además, Rubi trató otras cuestiones durante su entrevista:

Preparación de los jugadores: "No paramos de estar encima de los jugadores por eso, porque es importante que le den importancia. Es fundamental que un jugador no llegue con dos kilos de más a empezar a entrenar y que haya que sacar esos kilos en 15 días, que tenga que entrenar y se sobrecargue porque no venga ya en buena forma y que tenga que parar, porque es que va a ser un visto y no visto. Ojalá cada uno llegue lo mejor posible para que cuando arranquemos el míster vuelva a tener problemas para ver si juega uno u otro porque todos están bien, y que no tenga que decir las alineaciones porque unos han llegado en plena forma y otros no han estado del todo finos. Pero también me consta que aunque creemos que están trabajando muy bien, a veces es un poco más monótono, es más aburrido en casa, repetitivo, pero la imaginación de nuestros preparadores físicos también la agradecen y creo que se están portando bien. Yo les aconsejaría que cada cuatro días se pruebe en un vaquero, y si entra bien quiere decir que estamos en el buen camino".

El papel del Betis hasta la jornada 27: "No estamos para nada satisfechos y creo que nadie lo está, es evidente. El Betis tiene 33 puntos en 27 jornadas y creo hay dos motivos hacen que no tengamos más a día de hoy: nuestro mal hacer, sobre todo en el inicio de Liga; y luego creo que también coincidimos todos en que si tuviéramos cuatro o cinco puntos más no dejaría de ser justo para lo que se ha visto en los terrenos de juego. Estaríamos hablando de un escenario mucho más optimista, más cerquita de esos puestos que tenemos que estar. Y lo que creo que todo el mundo coincide es que no se habla de que el Betis ha sumado puntos por fortuna, sino que no ha sumado muchos partidos porque le ha faltado algo. Podemos hablar de muchos condicionantes, entonces creo que esas dos cosas hace que el Betis tenga o estemos hablando de una temporada que no está siendo buena a nivel de resultados".

Protocolo en la vuelta a los entrenamientos: "Lo del protocolo de entrenamiento los días antes del confinamiento lo dejamos preparado para si se tiene que hacer en grupos de siete u ocho. No creo que vaya a haber una dificultad importante. Si se nos permite, tenemos que respetar al mil por mil lo que decidan las autoridades y no podremos arrancar hasta que ellos no nos den esta autorización. Pero sí que me gustaría que al minuto siguiente que nos la den, que nosotros ya estemos pisando el verde de una forma o de otra, pero que no tardemos en reaccionar para poder seguir ahí".

Es posible jugar cada dos días: "Todo el mundo coincide en que jugar cada 48 horas es injusto para la exigencia de nuestro deporte, porque parece que no, pero cualquier persona que juega un partido de fútbol, aunque no haya jugado nunca o no sea futbolista, se da cuenta al día siguiente que le salen dolores por todos lados. Es más exigente de lo que algunos pueden pensar. Yo creo que es un pelín injusto, pero si se tuviera que trabajar cada 48 horas, pues la suerte que tiene en este caso el Real Betis Balompié es que tiene una plantilla amplia y tendremos que utilizar a gente que nos pueda ayudar".

Juanmi podría regresar tras el parón: "Ojalá sea así, porque Juanmi ha pasado un año tremendamente complicado. Es una persona que siempre quiere estar al lado de los compañeros, que disfruta muchísimo en su profesión. Además, creo que es un jugador diferente también en cuanto a que todos nuestros jugadores tienen sus virtudes y también nos podría ayudar mucho, pero sobre todo porque él por fin se pueda volver a sentir futbolista y que ese dolor que le ha tenido martirizado haya quedado atrás. Esa sería una gran noticia".

LaLiga regresaría con un derbi: "Entiendo que se va a respetar el calendario que había marcado. Ojalá tuviéramos la fortuna de que pudiera ser con público también y que se pueda y que podamos tener nuestros aficionados en el estadio. Pero en el caso de que no pudiera ser así, yo también prefiero que se juegue, porque creo que en el momento que está garantizada la salud, que es lo más importante, la gente preferirá volver a ver a su equipo, aunque sea en casa, que no seguir sin fútbol. Entonces, como todos sabemos que al final volveremos a estar juntos en los estadios, ese paso de que siga habiendo fútbol y que la gente pueda estar en sus casas viendo a su equipo es importante. Creo que siempre van a hacerte la vida un poco más entretenida".

El parón llegó tras un gran partido ante el Madrid: "Creo que se ha visto un muy buen Betis algunas veces, pero que no ha obtenido el resultado. Y lo primero es el resultado. Se me viene a la memoria el partido del Madrid, el partido del Eibar, los 60 primeros minutos en Valencia, pero que se quedan en nada sino si no sacas puntos, y entonces parece que el trabajo no esté siendo bueno. Nosotros dentro del vestuario siempre hemos sido muy críticos y los jugadores también aceptan muy bien la autocrítica y lo que teníamos claro era que últimamente no estábamos haciendo las cosas tan mal. Los resultados no salían, es evidente. Y la prueba la tienes es que si tú no crees en que realmente no estás tan mal, no haces un partido como el que hiciste contra el líder de la categoría, es imposible. Si tú tienes la percepción de que están haciendo las cosas mal, el Madrid te gana seguro. Estoy muy contento de que por lo menos ese día se demostró que el equipo estaba en la línea adecuada. Yo como entrenador lo que procuro es que los jugadores no caigan, que no desfallezcan, y que si puede ser, cuando vuelvan, vamos a partir de un nivel un poco alto para ganar partidos, porque al final el déficit que tenemos es el de ganar partidos".