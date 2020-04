Rubi, sobre el recorte salarial: "No es ser generosos, sino consecuentes"

El técnico verdiblanco Joan Francesc Ferrer 'Rubi' está viviendo una situación extraña durante este confinamiento, pues si bien como él dice están todos bien a nivel familiar, su mujer y sus dos hijas se encuentran en Barcelona, mientras que él se encuentra en Sevilla con su hijo. "Lo estamos llevando bien, más allá de sufrir con la gente. Tenemos nuestra rutina: estamos un rato con los estudios de mi hijo, después hacer la comida, yo me pongo con mi trabajo y las tareas del hogar, hacer deporte, ver la tele ... un poco de todo", ha explicado.

El míster del Betis sabe de la dificultad que está viviendo el planeta estos días a nivel de salud por la pandemia del coronavirus, pero también el golpe está siendo importante a nivel económico. Ante esta perspectiva, los jugadores, cuerpo técnico y directivos con salarios más altos anunciaron ayer un recorte salarial para que aquellos trabajadores del club con unos ingresos más bajos no vieran reducidos sus salarios.

"No sé si a alguno le puede doler, pero el Betis está unido y la familia que compone a día de hoy las personas del Betis: dirección, empleados, jugadores, cuerpo técnico... es imposible estar más unido. Entonces es muy fácil, no ser generosos, sino ser consecuente. Uno sabe que si no está trabajando al cien por cien como lo estaba haciendo antes, aunque hagamos trabajos desde casa, y el club no tiene unos ingresos, hay unas familias que tienen menos ingresos de los que tenemos otros. Para mí no tenía sentido que no se tuviera ese punto de comprensión por todos", ha afirmado en una entrevista concedida a la radio oficial del club verdiblanco.

El ex entrenador del Espanyol afirmó que el acuerdo "ha sido muy bien llevado por el club y capitanes" y que el papel del cuerpo técnico en esta negociación ha sido residual. "Simplemente estábamos ahí en medio, intentando que todo acabara bien y aceptando la decisión que se diera por todas las partes, fuera cual fuera", ha añadido.

También quiso Rubi reforzar la posición del club en este tema, ya que para el catalán el equipo "ha tenido un talante espectacular de querer llegar a un acuerdo de la mejor manera posible". "A partir de ahí creo que seguimos siendo unos privilegiados, no por el dinero, sino porque hacemos lo que nos gusta, que es dedicarnos al fútbol, y encima resulta que es una de las cosas que le gusta a casi todo el mundo. Tenemos la suerte de disfrutar de eso. Estoy muy contento de que el Betis ha demostrado una vez más unión, y además creo que hemos dado ejemplo por llegar a un acuerdo de una forma tan rápida y contundente", ha incidido.

Por último, el preparador verdiblanco quiso mandar un mensaje de ánimo a los trabajadores que se encuentran en primera línea contra el virus y a los afectados por este. También se acordó de los seguidores béticos, ya que según Rubi "han estado desde la jornada 1 a la 27, estando a la altura desde el primer día al último, respetando al equipo y los futbolistas".